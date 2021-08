El consum domèstic d’aigua a Manresa va augmentar el 2020, amb la qual cosa s’ha trencat la tendència a la baixa que hi havia des del 2017. El confinament a causa de la primera onada de la covid explicaria aquest increment.

El consum d’aigua el 2020 va ser de 117,84 litres per habitant i dia, mentre que l’any anterior aquesta xifra es va situar en el 111,7 litres.

Segons Aigües de Manresa, aquest augment de consum es deu a diferents factors, però especialment al confinament a l’inici de la pandèmia. També per les restriccions de mobilitat, que han fet que la gent estigués més a casa, així com l’augment del consum d’aigua per neteja i desinfecció.

També per la calor. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l’any 2020 va ser el més càlid des del 1950.

De moment el primer semestre del 2021 presenta una tendència a la baixa respecte el 2020, situant-se una mica per sota dels 116 litres per habitant i dia. Continuarien sent registres superiors als dels darrers anys. El 2019 va ser de 111,70; el 2018 de 113,27; i el 2017 de 115,02.