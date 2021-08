L’arribada de l’agost fa caure la demanda per vacunar-se al Palau Firal de Manresa. De les 4.840 dosis que hi ha disponibles al recinte firal aquesta setmana, ahir encara en faltaven més de 1.600 per adjudicar. La situació resulta inèdita pels professionals, ja que fa només unes setmanes, el total vaccins oferts s’esgotaven en qüestió d’hores. Salut atribueix aquesta davallada a l’arribada del mes d’estiu, en què molta gent es troba de vacances. En aquest sentit, el departament crida la població a vacunar-se i recorda que, en aquests moments, l’activitat d’immunització al recinte firal s’adreça a totes aquelles franges d’edat a partir dels setze anys que estan obertes a la vacunació.

«La setmana ja ha començat i encara tenim més de 1.600 dosis pendents d’adjudicar. De mica en mica, la gent agafa hora, però a un ritme força lent», assenyala l’adjunta a la direcció del Servei d’Atenció Primària (SAP) Bages-Berguedà, Ester Vila. La xifra de cites reservades representen entorn un 33% dels 4.400 vaccins de Pfizer i els 440 de Moderna amb què aquesta setmana compta el recinte firal manresà. «La situació ens sorprèn, ja que fins ara mai havíem tingut tants forats per omplir. De fet, en els pics més alts de vacunació, es podien arribar a tancar unes 3.000 cites cada tres o quatre hores. Per tant, no hi havia problema per completar l’agenda de vacunació», destaca.

Vila explica que el ritme de sol·licituds per vacunar-se al palau Firal s’ha desinflat just aquesta setmana, «ja que durant l’anterior es van administrar totes les primeres dosis disponibles, unes 2.000». Aquest fet convida a pensar que l’entrada de l’agost és la raó que explica el decreixement en la demanda. «Probablement, moltes persones comencen les vacances just aquests dies i decideixen ajornar el moment per vacunar-se. Aquesta és una explicació que veiem força plausible perquè els buits en les cites de vacunació són força generalitzats arreu de Catalunya», apunta. Tot i això, sempre hi ha excepcions, ja que a l’Hotel d’Entitats de Berga ja s’han adjudicat les 730 dosis ofertes.

«Quan va arrencar la vacunació de les franges d’edat més joves, costava agafar hora a prop de casa», comenta Vila. De fet, algunes persones es van haver de desplaçar fora de la comarca per rebre la dosi. «Per aquest motiu, és probable que alguns s’esperin a demanar cita, davant del convenciment que existeix una llarga cua per rebre el vaccí», remarca. D’aquesta forma, convida a la població a aprofitar aquesta setmana «plena de forats per vacunar-se per tal d’agafar les cites que hi ha disponibles». En el cas que, a finals de setmana, quedessin vaccins sense administrar, «es guardarien per la setmana vinent i es tornarien a oferir», assegura.

A l’hora de fer la crida, recalca que «la campanya de vacunació s’adreça a totes les franges d’edat a partir dels setze anys». Al llarg de les últimes setmanes, afirma que entre els usuaris que han acudit a vacunar-se al Palau Firal predomina el públic jove. «Els índexs de vacunació són bons dels quaranta en amunt. Ara, cal treballar per millorar la cobertura de les franges més joves, que fa menys temps que es poden vacunar», emfatitza. Els joves d’entre 16 i 19 anys del Bages i el Solsonès que tenen la pauta completa representen un 16,3% i els d’entre 20 i 29 un 20,6%. En el cas del Berguedà, els joves d’entre 16 i 19 completament vacunats representen un 17,8% i els d’entre 20 i 29 un 18,6%.

Aquestes dades se situen lleugerament per sobre de la mitjana catalana. «En general, a casa nostra portem un bon ritme de vacunació i estem força alineats amb la resta del territori. En aquests moments, cal treballar perquè cap col·lectiu es quedi enrere», afirma. De fet, aquest cap de setmana, es van organitzar a Manresa dues jornades de vacunació al Barri Antic i les Escodines, les zones de la Catalunya Central amb la taxa de gent vacunada més baixa. Iniciatives com aquesta s’encaminen a equilibrar territorialment la cobertura de vacunes. «Molta gent ja ha rebut la pauta completa, però encara queda molt camí per córrer i no ens podem relaxar. Per aquest motiu, és important donar a conèixer la disponibilitat de vacunes», conclou.