De 163,8 a 193 milions d’euros és el salt que va donar la facturació de la Fundació Althaia el 2020, l’any que quedarà per a la història com el de l’esclat de la pandèmia de covid-19.

Es tracta d’un augment de gairebé trenta milions d’euros (29,3), que suposa augmentar la facturació d’un any per l’altre en un 18 %.

El segon salt de facturació més important es va produir entre el 2006 i el 2007 quan va créixer 15,3 milions que en aquell moment suposava percentualment gairebé un 15%.

Cal recordar que les obres de la part nova de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa van començar l’any 2007 amb l’enderroc d’alguns dels pavellons del vell hospital. L’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra del nou hospital es va dur a terme el març del 2008, i després d’anys d’obres i d’algun parèntesi per problemes en el finançament públic a causa de la crisi econòmica, el nou hospital es va inaugurar oficialment l’octubre del 2014.

La facturació d’Althaia sempre ha anat a més excepte quan el 2011 va baixar en relació a 2010 i el 2013 en relació a 2012 en un context de crisi econòmica i retallades del finançament públic de la sanitat.

L’any passat, l’atenció finançada pel sistema públic de salut va ser del 80,2% quan l’any anterior havia estat del 78,6%.

Aquí es nota l’augment de l’aportació econòmica del Servei Català de la Salut de la Generalitat que trenca una tendència al descens de la contractació d’activitat pública i augment de l’activitat privada.

Cal recordar que el 2019 hi va haver el percentatge de contractació d’activitat al Servei Català de la Salut més baix que hi ha registrat i, per contra, la mutual i privada més alta.

Com s’aprecia en el gràfic, l’aportació de la Generalitat havia arribat a ser de prop del 85% i s’aprecia com baixava mentre s’arribava a una xifra d’activitat privada per sobre del 20%.

S’intensifica l’activitat de recerca en salut L’activitat investigadora d’Althaia s’ha intensificat arran de la crisi sanitària. Durant el 2020 va participar en 41 estudis de recerca vinculats a la covid-19, 16 dels quals es lideren des de la institució, promoguts per altres institucions o societats científiques de l’Estat i d’Europa. Fins al desembre, van veure la llum 17 publicacions vinculades aquests estudis, cinc de les quals liderades per professionals d’Althaia. Els àmbits de les publicacions són diversos, com ara cirurgia general, traumatologia, nefrologia, dermatologia, medicina interna i medicina intensiva. L’objectiu és analitzar diferents aspectes de l’impacte de la malaltia.