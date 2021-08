L’Ajuntament de Manresa treballa amb la previsió de celebrar un castell de focs com el que hi va haver l’any passat: des de diversos punts i sense espectadors concentrats en un sol lloc. El 2020 el festival pirotècnic no es va dur a terme al parc de l’Agulla com era habitual a causa de l’emergència sanitària. La pandèmia persisteix, i no es poden fer actes multitudinaris. El castell de focs ho era. El que més. Per aquest motiu es treballa amb la hipòtesi de tornar a fer esclatar els coets des de diversos punts perquè sigui visible des de la major part de la ciutat.

L’any passat es va fer des del complex esportiu del Congost i des del Palau Firal. No s’ha fet públic quins emplaçaments s’hauran triat aquest any. La Festa Major en sí seguirà, així, el mateix model que la de l’any passat.

Doble castell de focs

A l’última Festa Major, doncs, hi va haver un doble castell de focs: el del Congost i el del Palau Firal. Va durar vuit minuts durant els quals es va primar tirar-los a gran alçada, entre 150 metres i 180 i fins i tot 200 en el moment de més explosions, perquè pogués ser visible des de la major part de la ciutat. Es va dur a terme així per poder-lo veure des de balcons i finestres o punts elevats de la ciutat. Hi va haver gent que va optar per desplaçar-se a punts com el Pou de Llum, a la Balconada, el turó del Puigberenguer, can Font o bé els Trullols. Els accessos al Congost i al Palau Firal es van tancar a primera hora del matí, igual que els de la torre de Santa Caternia per evitar possibles aglomeracions de gent.

En un primer moment el turó del Puigberenguer va ser un dels punts que es va considerar per fer el llançament de coets, però protecció civil ho va desaconsellar perquè hi ha una zona propera amb vegetació. Al final es van fer petar gairebé 90 quilos de pólvora, mentre que l’any anterior, al parc de l’Agulla van ser 220.

La mateixa filosofia

La Festa Major de Manresa 2021 seguirà el mateix model que la de l’any passat, segons ha pogut saber Regió7. La filosofia és fer compatible la cultura i les activitats festives amb la seguretat.

A l’última festa major no hi va haver actes multitudinaris com el correaigua, que és el que obre les festes, ni el correfoc, que les tanca i que com el castell de focs, és dels que atrauen més gent. Tampoc no es va celebrar cap gran concert al centre de la ciutat, i la imatgeria no va poder ballar a la plaça Major. Ho va fer en un acte al teatre Conservatori. Totes les activitats es van concentrar en 5 dies i no en 10 com era habitual, i es van fer en recintes perimetrats amb reserva prèvia per accedir-hi per controlar l’aforament. Els actes culturals i festius es van concentrar bàsicament al pati del Casino, a la plaça Porxada i a l’Anònima.

Hi haurà pregó

Una de les activitats que enguany es recuperarà serà al pregó institucional de la festa major. L’any passat no n’hi va haver. Es va substituir per una benvinguda a la festa que es va dur a terme des dels balcons de l’Ajuntament, a la plaça Major. El pregó, però, no es pronunciarà al saló de plens com és tradicional, sinó al teatre Conservatori, com es va fer per la Festa de la Llum.

Aquest any anirà a càrrec de l’arquitecta i activista social Itziar González. Se celebrarà el dissabte 28 d’agost a 2/4 d’1 del migdia. Cal fer reserva prèvia. Segons l’Ajuntament, se l’ha convidada pel seu punt de vista social de l’arquitectura i l’urbanisme. González va ser regidora del districte de Ciutat Vella de Barcelona del 2007 al 2010.

L’últim pregoner de la Festa Major de Manresa va ser el cuiner Jordi Cruz, el 2019.