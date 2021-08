El centre de vacunació del Palau Firal de Manresa ha rebut aquest dimecres els primers joves d’entre 12 i 15 anys a qui se’ls hi ha subministrat el fàrmac contra la covid. L’Isaac, el Pere, l’Adrià,la Sara i l’Elna han sigut dels primers. Estaven nerviosos, però al cap i a la fi «només ha singut una punxada», han assegurat, un cop han rebut el vaccí, que els hi ha fet menys mal del que esperàven.

A les comarques centrals hi ha uns 20.000 joves d’entre 12 i 15 anys. Al conjunt de Catalunya són 300.000. La vacunació s’ha obert a aquesta franja d’edat perquè hi ha medicament i hores suficients per dispensar-ho. El ritme de la vacunació ha baixat coincidint amb l’agost i s’espera que ara es torni a animar.

També es pensa amb l’inici de curs. Molts d’ells, els qui es comencin a vacunar ara, començaran els estudis el setembre amb la pauta completa.

És el que pensa la Núria, mare de l’Elna Santasusagna, de 12 anys i de Cardona. «Començaran l’escola i s’evitaran confinaments», pensa. A més a més facilitarà les trobades familiars. «N’hem fet, però amb moltes precaucions i sense els petons i les abraçades que tant necessiten. Vulguis o no vulguis això et dona més tranquil·litat».

Un cop vacunada, l’Elna ha assegurat que «les vacunes» i les punxades en general sempre li han fet una mica de por, però «m’ha fet menys mal del que m’esperava». Ha dit que la vacuna és la solució a la pandèmia, però «ens en podríem sortir millor» si la gent respectes les regles, en referències a les mesures de seguretat sanitàries.

Sara Rota té 13 anys i és de Puig-reig. Un cop amb la vacuna ha explicat que estava una mica nerviosa. «Me l’he posada perquè els de la meva edat i també de més grans, són els que ara tenen més covid. Trobo que me l’havia de posar». A Isaac Vilajosana, de 13 anys, també l’han punxat. Hi havia una mica de nervis, ha dit. «Cada egada que et punxen estàs nerviós, i ara per una pandèmia mundial... Estic content que per fi m’hagi començat a immunitzar».

Els germans Pere i Adrià Rufas, de 12 i 15 anys, també es van vacunar. «Bé ha sigut una punxada, però no és que faci molt mal», ha comentat el Pere. L’Adrià ha afirmat que no estava nerviós perquè «la família s’ha vacunat i els hi ha anat bé. No tenia por, la veritat».

Els menors han de fer el mateix circuit que els adults per vacunar-se. Anar al taulell de recepció i mostrar la seva targeta sanitària. D’aquí s’entra a la sala d’actes on hi ha els box de vacunació. Ja vacunats es registren i posteriorment s’han d’esperar entre 10 i 15 minuts per si apareix alguna reacció. Això sí, han d’anar acompanyats d’un adult: pare, mare o tutor.