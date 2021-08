Quan el març de l’any passat es va produir la primera víctima mortal per covid als centres assistencials de Manresa no ens podíem imaginar que un any i mig després l’afectació mortal de l’epidèmia arribaria a les 445 defuncions. Ahir es van comptabilitzar tres morts més per coronavirus a Althaia i una xifra de 61 ingressats, sumats els de Sant Andreu, la més alta en gairebé tres mesos.

No hi havia tants ingressats des de l’11 de maig quan la quarta onada va tocar sostre a la ciutat.

Durant aquests gairebé tres mesos es va produir la desescalada del 18 de maig al 6 de juliol i, a partir d’aquesta darrera data, l’ascens de la cinquena onada.

Les setmanes del 13, 20 i 27 de juliol i la del 3 d’agost han marcat la revifalla de l’epidèmia a la ciutat.

El pitjor de tot han estat les vuit morts per covid que s’han produït als centres assistencials de la ciutat durant les tres darreres setmanes de les quals sis a Althaia i dues a Sant Andreu. Amb les tres morts comunicades ahir ja és la tercera setmana consecutiva amb víctimes mortals als centres assistencials de la ciutat després de sis setmanes sense.

Cal recordar que tant Althaia com Sant Andreu faciliten les dades setmanalment, preferentment els dimarts. Així que les defuncions s’han produït durant els darrers dies. Si el recompte es fes diàriament, tal i com es va fer durant mesos a l’inici de l’epidèmia, les notícies sobre pèrdues de víctimes humanes tornarien a ser molt sovintejades.

Dels 61 ingressats, 47 són a Althaia -nou dels quals a l’UCI- i 14 a Sant Andreu.

La setmana passada hi havia 52 ingressats (39 a Althaia i 13 a Sant Andreu), l’anterior els hospitalitzats eren 39 (25 a Althaia i 14 a Sant Andreu) i el 13 de juliol hi havia 26 ingressats, tots ells a Althaia.

Va ser el 14 de juliol quan Sant Andreu va comunicar que tornava a tenir ingressats per covid després de set setmanes lliure d’infectats per l’epidèmia. El passat 2 de juny quedava un sol ingressat amb covid i el dia 9 ja no n’hi havia cap. El temps que ha passat l’equipament sanitari lliure de la malaltia ha estat més breu que durant la pausa estival de l’estiu passat.

Ahir, Sant Andreu va informar que durant la darrera setmana sis persones havien ingressat a la unitat d’aïllament per covid-19.

En aquest període de set dies s’han pogut donar cinc altes i no hi ha hagut cap mort.

Les dades acumulades a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu des del 14 de juliol són de 21 ingressos, 5 altes i dues defuncions.

La dada acumulada des del març del 2020 d’altes a pacients ingressats als centres assistencials de la ciutat és de 2.697.

De moment aquesta és la situació i els propers dies les xifres de seguiment indicaran si es manté l’actual escalada o si l’epidèmia torna a afluixar.