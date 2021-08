Cada dimecres a la tarda dels mesos de juny i juliol de 6 a 2/4 de 8 de la tarda una cinquantena de joves han assistit a la cita amb Basket Beat a la plaça Major de Manresa per tal de participar d’aquesta iniciativa d’art comunitari, que proposa acompanyar les persones en el seu creixement personal a través de la creació i l’aprenentatge musical en grup i amb pilotes de bàsquet.

Des que va arrencar la iniciativa, el passat més de març, en una primera fase s’han realitzat 79 tallers en diverses entitats i grups de la ciutat, concretament 48 grups diferents amb l’objectiu que joves de diferents procedències, estils de vida transformin la mirada que tenen uns dels altres.

En la segona fase tots aquells joves participants de la primera fase que s’han animat i d’altres espontanis s’han trobat a la plaça Major per conformar un nou grup mixt i divers.

El projecte, coordinat per la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Manresa, a banda de realitzar els ritmes amb les pilotes de bàsquet, també s’ha volgut fer partícips a tota la ciutadania demanant l’opinió a través d’aquestes tres preguntes: Què aportes tu per fer una Manresa millor? / Com t’imagines Manresa 2022? Com t’agradaria que fos? / Quina pregunta tens per Manresa?

El dimecres 14 de juliol el grup de joves que es troba regularment a la plaça va empaperar el terra amb aquestes preguntes i va animar a famílies i persones que passejaven a contestar-les. Van participar petits i grans, que van donar opinions diverses i complementàries, provocant una conversa sobre la responsabilitat envers la ciutat.

A la tardor continua el Basket Beat

Aquest setembre el projecte “Bots pel canvi” continuarà. Aquest cop està previst realitzar tallers als cicles formatius de grau superior i de grau mitjà dels diferents centres de la ciutat per tal de seguir ampliant el grup de trobada a la plaça Major. La iniciativa, però, continua oberta a tothom. Per participar-hi només cal enviar un Whats App al 676 66 41 42.