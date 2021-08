Quinze restaurants de la comarca del Bages s’han unit per crear les Temporades Gastronòmiques que han començat aquest mes per promoure els productes locals i de temporada durant les diferents estacions de l’any. Els tomàquets i verdures que es conreen a la comarca són els protagonistes als plats dels restaurants que participen en la primera temporada d’estiu.

Els restaurants del Bages que formen part de les Temporades Gastronòmiques utilitzen productes de proximitat i de la temporada, a l’estiu principalment el tomàquet, però també albergínies, carabassons, cogombres i pebrots. Més de la meitat dels restaurants de la comarca que han impulsat les Temporades Gastronòmiques es troben a Manresa, els altres són a Sallent, Navarcles, Marganell, Balsareny, Castellbell i el Vilar, Navàs i Sant Fruitós de Bages.

Els quinze restaurants que hi participen «han d’especificar l’ingredient o els ingredients que són del Bages a les cartes i menús», explica Ignasi Sala, cap de cuina del restaurant Mas de la Sala, que forma part de les temporades, i president de Bages Impuls. A més, «han de tenir un nom propi i estar diferenciats de la resta de plats», diu Sala. I afegeix que aprofitant la Festa del Tomàquet es va donar el tret de sortida a aquest format.

Les Temporades Gastronòmiques comencen aquest any, tot i que el 2015, l’associació de cuiners Els Fogons Gastronòmics del Bages va fer una primera proposta que englobava les quatre temporades gastronòmiques, un mes per temporada, però només es va fer en aquella ocasió. Aquestes noves temporades neixen d’una de les taules de treball de l’associació Bages Impuls, que l’any 2019 va proposar recuperar i modificar la idea que va sorgir l’any 2015.

Com que aquest ha estat el primer cop, la temporada d’estiu ha començat a l’agost. Però a partir d’ara les Temporades es faran durant tot l’any, aniran començant i acabant juntament amb les estacions de l’any, i cadascuna tindrà el seu producte i la seva festa principal. El tomàquet i els productes d’hort són els ingredients clau de la temporada d’estiu, i el seu acte és la Festa del Tomàquet. La temporada de tardor tindrà els bolets com a ingredient destacat i la seva festa serà la Nit del Turisme. A l’hivern, hi haurà la cuina tradicional d’hivern basada en les receptes d’Ignasi Domènech on predominen els plats calents i l’acte principal serà el Sopar de Mestres Cuiners. Ignasi Domènech va ser un mestre cuiner manresà que va deixar escrites «moltes receptes tradicionals, principalment d’estofats i guisats», explica Sala. I afegeix que al gremi li fa especial il·lusió poder tornar a fer aquest sopar que es feia fins que va arribar la crisi econòmica de 2008, i el proper hivern es recuperarà. I a la primavera el producte cabdal serà el vi, juntament amb la Fira ViBa com a festa representativa.

Fins ara a l’agost es feia el Mes del Tomàquet, i els restaurants que hi participaven havien de disposar d’aquesta fruita en la major part dels seus plats.