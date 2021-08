L'Ajuntament de Manresa, en el marc del programa Garantia Juvenil del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), contractarà aquest setembre 10 persones joves, d'entre 16 i 30 anys, per treballar a jornada completa durant mig any en diferents àrees de l'administració. Per accedir a una de les places, a més de complir el requisit de l'edat, cal estar registrat al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari i constar com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Les contractacions tindran una durada de sis mesos mitjançant la modalitat de contracte en pràctiques. Durant aquest període, a cada jove li serà assignat un tutor que farà un acompanyament i seguiment de les tasques a realitzar.

Els perfils previstos per contractar són:

Arquitecte/a tècnic/a.

Tècnic/a jurista de suport en desenvolupament de l’administració electrònica.

Tècnic/a especialista en informàtica.

Tècnic/a de gestió econòmica.

Tècnic/a de suport en l’elaboració de l’informe social 2022.

Tècnic/a de suport del servei de Drets Socials.

Tècnic/a d’ocupació de suport juvenil.

Tècnic/a especialista en gènere.

Tècnic/a de suport en la producció i comunicació del programa anual de festes.

Tècnic/a de suport en el servei de contractació.

Aquest setembre es duran a terme les contractacions. Pels interessats, el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació de l'Ajuntament de Manresa ha posat a disposició el seu telèfon per a més informació (938 776 490).