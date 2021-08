Manresa tornarà a tenir toc de queda nocturn a partir d'aquesta mitjanit de dijous després que, donades les dades d'incidència acumulada de covid-19, la capital bagenca entrés dins els 176 municipis afectats per aquesta mesura, avalada per la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Us donem les claus de tot el que cal saber sobre l'entrada del toc de queda nocturn.

Per què Manresa hi entra?

Aquest dimarts el Govern va anunciar una modificació en els criteris per aplicar el toc de queda, rebaixant de 400 a 250 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants el límit per haver d'aplicar la mesura. Segons indiquen les dades del Departament de Salut, la Incidència Acumulada en els darrers set dies (casos acumulats per cada 100.000 habitants) de Manresa és de 332 casos, fet pel qual s'ha decretat l'aplicació del toc de queda.

Quan m'he de quedar tancat a casa?

Amb el toc de queda decretat, es prohibeix la mobilitat nocturna no obligada entre la 1 i les 6 de la matinada.

Amb quanta gent em puc reunir?

Les trobades socials hauran de tenir un límit de deu participants. Queden prohibides les trobades superiors a deu persones no convivents, tant en espais públics com privats.

Hi ha límits en esdeveniments religiosos?

Les noves mesures limiten l'aforament màxim dels serveis religiosos i funerals al 70%, amb un màxim de 1.000 persones.

Fins quan durarà el confinament nocturn?

Aquesta limitació s'aplicarà a partir d'aquest dijous a la mitjanit i duraran fins al 20 d'agost. A partir de llavors, depenent de com hagi sigut l'evolució de la pandèmia a la ciutat, Manresa podria seguir tenint toc de queda o bé sortir de la llista de municipis afectats. Segons els criteris actuals, caldria reduir fins a menys de 250 la Incidència Acumulada perquè el Govern decidís aixecar la mesura.