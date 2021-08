La segona Festa Major de Manresa en pandèmia torna a apostar pels espais a l'aire lliure amb aforament i distàncies controlats. Enguany incorpora nous escenaris com el parc de Can Font, els camps de futbol de La Salle i el pati del Palau Firal. L'Anònima, la plaça Porxada i el pati del Casino repetiran.

Recupera activitats que el coronavirus va obligar a suspendre fa un any. És el cas se les visites a la Manresa Desconeguda. No hi haurà correfoc, però sí un espectacle de foc a càrrec de Xàldiga que s'ha batejat amb el nom de Foc a la covid.

Els Tirallongues tornaran a actuar i s'han programat concerts amb els grups Buhos, El Quinto Carajillo o Itaca Band. Manel Camp oferirà un concert amb la participació d'artistes com Santi Arisa, Gossos o Els Convidats.

Tots els espectacles, concerts inclosos, s'hauran de seguir asseguts i amb distància. Caldrà fer reserva prèvia. Aquest any es farà pagar 1 euro per evitar que la gent faci reserva i després no hi vagi, com va passar l'any passat.

Els eixos centrals de la Festa Major de Manresa s'han presentat aquest divendres al migdia al parc de Can Font