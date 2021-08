L’Associació de Veïns de les Cots, Guix i Pujada Roja ha organitzat per a demà diumenge la festa d’estiu. Els actes es duran a terme a la capella del Sant Crist del Guix, entre el carrer Sallent cruïlla amb Castelladral.

A les 6 de la tarda hi haurà missa per recordar els difunts, i a continuació es distingiran els veïns i veïnes que han complert o que compliran 80 anys durant aquest 2021. A 2/4 de 8 del vespre hi haurà botifarrada popular.

La mascareta serà obligatòria i caldrà respectar les distàncies. Segons l’associació de veïns, la capella del Sant Crist del Guix és un símbol emblemàtic del barri.