Després de diversos ajornaments, finalment ha entrat en funcionament el sistema de fotomultes per regular el trànsit des de la plaça de Sant Ignasi en direcció al carrer Escodines i el Sant Bartomeu de Manresa. Els conductors que no tinguin permís per circular-hi, bàsicament només ho poden fer els veïns de l’entorn, rebran la corresponent multa.

És el quart enclavament de la ciutat on s’instaura el sistema de control fotogràfic, les fotomultes. S’afegeix als que hi ha als carrers Sobrerroca, a la plaça Gispert i a l’avinguda de la República –fins ara Alfons XII. Tots ells al Centre Històric.

Una demanda veïnal

A principi d’any es van dur a terme obres de millora al ferm de les Escodines i Sant Bartomeu, que es consideren vies preferents per a vianants. L’associació de veïns del barri va sol·licitar aleshores que s’haurien d’aprofitar aquestes millores per regular d’una vegada per totes el trànsit als dos carrers del barri de les Escodines, una demanda que feia anys que reclamaven.

L’entitat veïnal es queixava que els dos carrers es feien servir de drecera per anar a l’Hospital de Sant Joan de Déu, a la Clínica de Sant Josep o al barri de la Baconada. Les fotomultes eren una de les opcions que es va posar sobre la taula, i la que va acabar prosperant malgrat l’oposició d’alguns dels pocs comerços que queden als dos carrers.

El control fotogràfic havia d’entrar en funcionament l’1 de juny, però veïns dels carrers Vell i Nou de Santa Clara, Barceloneta i Purgatori, van reclamar poder formar part del col·lectiu amb permís per circular-hi. Finalment es va acceptar la seva proposta. Això va fer que l’entrada en funcionament del nou sistema de control fotogràfic s’ajornés fins ara.