Manresa és la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més velocitat de contagi de la covid-19, segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat, amb un índex d’1,08 quan la mitjana catalana és de 0,73.

Però no es tracta d’una situació puntual. La capital del Bages ja era la ciutat gran del país amb major índex de transmissió amb les dades de dimarts passat, 0,94, i també encapçalava el rànquing la setmana anterior, amb 1,22.

Així que fa prop de dues setmanes que es troba encapçalant aquest indicador per avaluar la velocitat de propagació d’una epidèmia. És una mesura del nombre mitjà de persones infectades per una persona infecciosa i fins que no baixa d’1 l’epidèmia es troba en expansió.

I no es tracta només de l’indicador de velocitat de contagi. Manresa també és la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb major índexs de risc de rebrot, 766, quan la mitjana catalana és de 490.

Dimarts era de 723 i el tenien superior Granollers, Rubí, Cornellà, Badalona, Reus, l’Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet.

Aquest dissabte ha superat també a aquests municipis i si es comptava a partir de les poblacions catalanes de vint mil habitants, l’única que tenia per sobre era Sant Quirze del Vallès.

El dia 22 de juliol va arribar als 942 punts, l’indicador més elevat de risc de rebrot de tota l’epidèmia, i va anar baixant fins que el dia 29 es va situar en 677. Però va tornar a pujar fins als ja esmentats 766 punts el dia 3 d’agost, el darrer del qual ha subministrat dades el Departament de Salut.

La bona notícia és que s’ha trencat la tendència a l’alça en el nombre de nous casos detectats i encara que el nombre es manté alt com a mínim va de baixa.

Així si del 14 al 20 de juliol es van confirmar 314 casos, la setmana següent van ser 289 i la darrera analitzada, del 28 de juliol al 3 d’agost, 275.

Com s’ha dit la tendència és a la baixa, però en les dues darreres setmanes analitzades van emergir a Manresa 564 casos nous. Per comarques, l’Alt Urgell és, de l’àmbit de cobertura del diari, la que presenta un risc de rebrot més elevat, 674, el quart més alt de Catalunya. La sisena és el Moianès, 620, i la setena el Bages, 588. La resta presenta nivells menys preocupants: Berguedà, 353; Solsonès, 350; Anoia, 343 i Cerdanya, 319.

Pel que fa a la velocitat de transmissió del virus és el Moianès la que té un índex més elevat, 1,08, la quarta de Catalunya, seguida del Berguedà, 1, que és la sisena. El 0,91 del Bages la situa en la desena posició per comarques.

Al Bages, com a Manresa, el nombre de positius confirmats per PCR o test d’antígens va de baixa, però encara és molt gran. Del 14 al 20 de juliol es van confirmar 769 casos, la setmana següent van ser 646 i la darrera analitzada, del 28 de juliol al 3 d’agost, 510.

Un altre cop, tot i que baixar de 769 a 510 nous casos és molt positiu, continua havent-hi una gran transmissió del virus.

Afortunadament, la vacunació fa que no ens trobem com en la primera onada de l’epidèmia amb els centres assistencials col·lapsats, però molts positius també vol dir ingressos i pacients greus que van a parar a les unitats de vigilància intensiva i que, en el pitjor dels casos, poden acabar sent víctimes mortals. Als centres assistencials de Manresa han mort les darreres setmanes 8 persones.