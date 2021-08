L’Ajuntament de Manresa ha rebut 11 ofertes per fer les obres del tram sud de l’avinguda dels Països Catalans, la que connectarà la carretera de Viladordis amb el polígon del Trullols. Aquesta setmana es va acabar el termini del concurs públic. El projecte té un pressupost d’un milió d’euros i s’ha d’executar en 10 mesos un cop comencin els treballs.

El nou tram completarà el que ja s’està construint entre la mateixa carretera de Viladordis i la rotonda de Prat de la Riba, a la Pujada Roja. En aquest cas amb un cost de 4,5 milions, dels quals la Generalitat n’aporta el 60 % i la resta l’assumeix l’Ajuntament i, sobretot, Aigües de Manresa, que hi ha de fer un col·lector nou. Les afectacions en la circulació que aquests dies hi ha a la mateixa rotonda Prat de la Riba formen part d’aquest projecte.

Una ronda interior

D’aquesta forma Manresa tindrà com una mena de ronda interna que farà possible descarregar de trànsit el nucli urbà, sobretot a la Sagrada Família i a la Font dels Capellans. Serà una alternativa al carrer de Sant Cristòfol i fins i tot a la mateixa carretera de Vic. Anirà de la ronda de Manresa de la C-55 a Prat de la Riba passant pel polígon dels Trullols. Actualment l’única alternativa que hi ha per anar dels Trullols al nucli urbà o al centre de la ciutat és la mateixa ronda de Manresa, el carrer de Sant Cristòfol o bé a l’entorn de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Les obres, a la tardor

A partir d’ara l’Ajuntament ha de valorar les 11 propostes. Han hagut de presentar la corresponent documentació administrativa, les propostes tècniques i l’oferta econòmica. Aquesta setmana s’han obert les pliques i s’estudia cas per cas, procés que durarà fins al setembre. L’adjudicació definitiva i l’inici d’obres es preveu cap a final d’octubre o a principi de novembre. La previsió inicial era fer-ho a final d’estiu.

Precisament a l’octubre ha de quedar enllestit el primer tram de l’avinguda, el de la carretera de Viladordis amb Prat de la Riba. D’aquesta manera pràcticament s’encavalcaria una obra i l’altra. L’Ajuntament ha reservat una partida de 700.000 euros als pressupostos d’aquest any per garantir l’inici dels treballs. La resta seran inclosos en els pressupostos de l’any vinent.