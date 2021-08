No hi haurà correfoc però sí un espectacle de foc a càrrec de Xàldiga; no hi haurà castell de focs a l’Agulla però es repetirà el model descentralitzat de l’any passat tal com va avançar Regió7; i les entrades s’hauran de continuar reservant amb anterioritat per controlar l’aforament però caldrà pagar 1 euro per cadascuna per evitar que la gent s’hi apunti i no hi acabi anant. Són, a grans trets, algunes de les principals novetats de la segona Festa Major de Manresa en pandèmia. Igual que l’any passat es concentrarà en cinc dies i començarà el 26 d’agost.

N’hi ha més. Es continua apostant per espais oberts a l’aire lliure. A l’Anònima, Casino i Porxada s’hi afegeixen el parc de Can Font, el camp de futbol de La Salle i els exteriors de Palau Firal, on s’hi celebraran els concerts. D’aquesta forma, per necessitat o no a causa de la covid, la festa major es descentralitza. I tornen activitats que l’emergència sanitària va aconsellar ajornar, com les visites a la Manresa Desconeguda, la trobada de bateries i l’actuació dels Tirallongues.

La regidora de Cultura, Anna Crespo, i el president de Manresa de Festa, Joan Orriols, van presentar ahir la festa major al parc de Can Font. L’actuació de Buhos, Manel Camp acompanyat de diversos artistes de renom i l’espectacle de Xàldiga i el castell de focs amb un esclat final seran alguns dels plats forts d’aquest any.

Escenaris i aforaments

A l’exterior del Palau Firal s’hi celebraran els concerts. Va funcionar amb al festival Vibra. Hi haurà un aforament de 950 persones i hi actuaran Buhos, els bagencs El Quinto Carajillo; Los 80 Principales; El Pot Petit; Fornax; Ítaca band, Arlet i Lildami.

Al camp de futbol de La Salle s’hi celebrarà l’espectacle de Xàldiga Foc a la covid i una moscada infantil. Serà un acte estàtic de llum i foc, no pas perquè el públic hi participi com el correfoc. A La Salle hi cabran 833 persones.

El nou espai de Can Font tindrà una capacitat per a 209 persones, i es destinarà a concerts més propers. S’hi podrà veure el grup de dansa Djilandiang, que són manresans d’origen senegalès; Salva Racero i Manel Camp, que estarà acompanyat de Santi Arisa, Gossos i Els Convidats. L’Anònima, amb 336 espectadors; el Casino, amb 198, i la plaça Porxada, amb 262, seran els altres escenaris de la festa.

El castell de focs s’ha concebut per veure’l des de finestres i balcons. Aquest any es tirarà des de la plaça del Milcentenari i el Museu de la Tècnica, i tindrà un esclat final. La imatgeria es podrà tornar a veure al teatre Conservatori i la Manresa Desconeguda visitarà la fàbrica del Salt i el conjunt arqueològic de Santa Caterina.

Mesures de seguretat

Tots els actes s’hauran de seguir asseguts, amb distància i amb reserva prèvia que enguany es farà pagar. 1 euro per entrada. No és per afany recaptatori, va dir Crespo, sinó per evitar que la gent reservi i no hi vagi, com ha passat en més d’una ocasió. «El problema no són ells, sinó la gent que es queda sense poder-hi anar». Es poden adquirir a partir del dia 19.

Igual que l’any passat, tota la festa major està pensada perquè es compleixin les condicions sanitàries, va explicar Crespo, per fer compatible la cultura amb la seguretat. Si Manresa continua en toc de queda, com ara, «tampoc suposarà un daltabaix perquè s’ha treballat amb previsió. Tothom podrà ser a casa a 2/4 d’1».