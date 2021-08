El criminòleg, periodista, advocat i director colombià de la sèrie a Youtube Matarife, Daniel Mendoza, va presentar a Manresa dos capítols de la seva última producció, Señor Muerte, a la Casa Flors Sirera. A l’acte hi van assistir 26 persones, entre les quals hi havia la senadora d’Esquerra Ana Surra i el regidor de Nova Ciutadania de Manresa, Jamaa Mbarki.

El director, que actualment està exiliat a França, va explicar la situació de corrupció i violència que es viu a Colòmbia des de fa anys. I va repassar com l’actual president, Iván Duque, va arribar al poder «amb l’ajuda d’Álvaro Uribe i la màfia». Durant la presentació de dijous a la tarda, Daniel Mendoza va relatar les seves dificultats per fer la sèrie al seu país. «La primera temporada eren capítols de sis minuts, en aquest temps havia de despertar la consciència de la gent», i recordava que a Colòmbia la major part de la societat no té accés il·limitat a Internet. Matarife denuncia la «repressió social, la corrupció i la violència per part del Govern colombià cap a la població», explicava Daniel, i va afegir que la seva intenció amb la sèrie era fer obrir els ulls de la societat, i creu que juntament amb altres mitjans de comunicació independents ho van aconseguint. A la producció següent explica la història de com va arribar a París per poder seguir amb la sèrie.

«El món no està fent res»

«La segona temporada està feta perquè el món entengui que a Colòmbia s’està cometent un crim atroç contra la humanitat, s’està veient en directe com estan assassinant un poble i el món no està fent res», va denunciar Mendoza, que va recordar que el Govern colombià rep ajuda «d’elits» del país. Va explicar que va rebre un enregistrament en què un sicari anunciava que el matarien, i va relatar com havia d’amagar-se perquè no el trobessin, mentre feia entrevistes amb l’ajuda d’amics seus, fins que va aconseguir exiliar-se a París.

A causa de la sèrie, tant ell com les persones que el van ajudar es van jugar la vida, va dir Mendoza.

Després de la presentació, es van poder veure els tres primers capítols de Señor Muerte, dos d’ells en exclusiva.

Per acabar es va obrir un col·loqui sobre la situació colombiana i la divisió que hi ha entre simpatitzants i detractors d’Iván Duque.