A Manresa hi va haver un repunt en el consum d’aigua a les llars de la ciutat (vegeu Regió7 del 4 d’agost), però tot i així se’n va fer servir el 34,5% menys que el 2001.

La tendència que s’havia mantingut durant el segle XXI d’una disminució importantíssima de litres per habitant i dia es va trencar l’any passat, sobretot a causa de la pandèmia i que les famílies passessin més temps a casa per les restriccions de mobilitat.

Les dades dels pròxims anys mostraran si es reprèn la tendència anterior o la crisi sanitària marca un nou rumb en la utilització de l’aigua.

Sigui com sigui, malgrat el repunt en el consum que hi va haver l’any passat a la ciutat, es consumeix un terç menys d’aigua que al principi de segle.

La reducció en el consum, abans de la irrupció de la covid, s’explicava per l’aplicació de mesures de racionalització del consum, les mesures d’estalvi per sequeres i la disminució progressiva del sistema de subministrament per aforament, les anomenades plomes.

Per fer-se una idea, una dutxa al dia implica gastar entre 50 i 100 litres d’aigua. Però hi ha moltes altres accions que generen despesa d’aigua. Accionar la cisterna del vàter pot fer gastar 10 litres d’aigua, una banyera plena pot encabir entre 150 i 300 litres, rentant els plats a mà es poden gastar 23 litres; un rentavaixelles, entre 20 i 40 litres; una rentadora, entre 40 i 80 litres; descongelar un aliment sota l’aixeta, entre 15 i 25 litres; mantenir l’aixeta oberta durant el minut i mig de raspallar-se les dents, més de 18 litres.

Per sota dels cent litres de consum diari d’aigua s’entra en la categoria del que s’anomena risc higiènic: la dotació mínima que l’Organització de Nacions Unides (ONU) considera necessària per satisfer les necessitats bàsiques. En les seves resolucions, l’ONU estableix un rang d’entre 50 i 100 litres d’aigua per persona i dia per afrontar les necessitats d’aigua de boca, sanejament i bugada.