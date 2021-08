Una xifra que sobta és la quantitat d’inclusions indegudes al padró municipal i que l’any 2019 van ser 1.254.

La inclusió indeguda es comptabilitza quan es detecta que una persona està empadronada en un pis però no hi viu. Normalment es detecta quan es vol fer una alta nova de padró en aquell pis. Els gestors del padró es troben amb una àmplia casuística, perquè tant hi pot haver una persona empadronada dues vegades en domicilis diferents com pot estar empadronada en dos municipis alhora.

Un factor clau en el creixement poblacional de Manresa, amb saldo vegetatiu negatiu, és l’arribada de població estrangera.

L’any passat es van comptabilitzar 1.681 altes de persones procedents de l’estranger i 284 baixes cap a l’estranger.

El saldo és de 1.397 estrangers més, i els barris que més en reben són les Escodines, 235, i el Barri Antic, 230. Això encara és més notable tenint en compte que es tracta de barris que són més petits que d’altres, com el de la Carretera de Santpedor, que en va rebre 154. La Carretera de Santpedor té uns 13.000 habitants, mentre que el Barri Antic, 4.000. A les Escodines, més de 5.000. A la Plaça Catalunya, amb 7.000 habitants, hi van arribar 158 immigrants.