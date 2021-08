Manresa Turisme estrenarà aquest agost una nova activitat: «Maridatges de Patrimoni». Consistirà en maridar vins de la DO Pla de Bages amb espais patrimonials i turístics de la ciutat.

La iniciativa va néixer en format en línia durant el confinament del 2020, a través d’una campanya a Instagram on setmana a setmana es relacionava un espai turístic amb un vi del Bages, vinculant els elements més destacats del patrimoni amb les característiques dels diferents vins.

La proposta va tenir una molt bona acollida i és per això que ara se celebrarà de forma presencial, complint les mesures vinculades a la Covid.

La primera sessió prevista pel dia 25 d’agost es durà a terme a la Casa de la Culla i s’organitza de manera conjunta amb el Parc de la Séquia. Es realitzaran dues sessions, una a les 7 de la tarda i una altre a 2/4 de 8, amb un màxim de 10 persones per grup.

En primer lloc, es farà un recorregut exterior per la casa, seu de la DO Pla de Bages, i tot seguit es passarà a fer el tast de quatre varietats que no sols es vincularan amb la Casa de la Culla, sinó amb altres recursos de la ciutat.

La voluntat de Manresa Turisme és anar organitzant sessions d’aquesta experiència a diferents espais patrimonials de la ciutat, tant de caràcter cultural com a espais naturals, amb la col·laboració dels agents del territori.

Les entrades estaran disponibles a partir d’aquesta setmana tant a la web de www.manresaturisme.cat com a www.parcdelasequia.cat