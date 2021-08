A partir d’aquest dimarts a la tarda hi haurà canvis de circulació a la carretera de Viladordis a causa de les obres del nou tram de l’avinguda Països Catalans.

Aigües de Manresa realitza treballs de canalització per a la connexió a la xarxa d’aigua potable, i això causarà afectacions al trànsit.

Els vehicles que circulin en direcció al centre de la ciutat es desviaran en direcció a carrer Montcau, cap el barri de la Font dels Capellans.

Els vehicles que vagin en direcció sortida de la ciutat no podran fer el gir a l’esquerra per anar al mateix carrer Montcau, i hauran de continuar cap a la rotonda de la C-55 per poder realitzar el canvi de sentit.

És previst que aquesta afectació duri tres dies.

Les obres formen part de la urbanització del nou tram de l’avinguda Països Catalans que ha d’unir la carretera de Viladordis amb la rotonda Prat de la Riba, a la Pujada Roja.

A la tardor han de començar els treballs per completar el projecte. En aquest cas de la carretera de Viladordis fins al polígon dels Trullols i la ronda exterior de la C-55.