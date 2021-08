A partir d’aquest dimarts i durant tot el mes d’agost, el centre de vacunació del Palau Firal de Manresa vacunarà sense cita prèvia a totes aquelles persones pendents de rebre la primera dosi. Serà a les tardes, de dilluns a dijous de 4 a 8.

Amb aquesta mesura, es vol facilitar al màxim que la població cridada a vacunar de més de 12 anys, i que encara no ha rebut la primera dosi, pugui fer-ho de la forma més fàcil i senzilla possible: adreçant-se al punt de vacunació amb la targeta sanitària i sense haver de demanar cita prèvia. A l'agost ha baixat la petició de cites per vacunar-se-

La iniciativa també es porta a terme als altres punts principals de vacunació de la regió sanitària central: a l’Escorxador d’Igualada i al Sucre de Vic, a més a més del Palau Firal

El departament de Salut i l’Institut Català de la Salut (ICS) insisteixen que la vacunació no és incompatible amb les vacances i que és molt important que la ciutadania és vacuni per augmentar la immunitat de grup, per fer front a la pandèmia i per mirar d’entrar a la tardor amb la màxima normalitat possible.

A més a més d’obrir sense cita els punts de vacunació durant les tardes, els equips de pediatria de primària començaran a contactar amb les famílies amb fills i filles majors de 12 anys per informar-los de la importància de vacunar-se el més aviat possible per minimitzar els efectes de la pandèmia quan comenci el curs escolar i la represa de les activitats extraescolars esportives, educatives i culturals.

També es fa una crida especial a les embarassades perquè es vacunin ja que tenen un risc 23 vegades més alt d’acabar ingressades per Covid-19.

La gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós, fa una crida a la població de 12 a 40 anys perquè es vacuni ara. «Més de 400.000 persones de la Catalunya Central ja estan vacunades del tot o tenen la primera dosi, però no és suficient. La repercussió assistencial de la cinquena onada està sent molt important i no podem descartar que n’hi hagi una sisena. Hauríem d’arribar al 10 de setembre amb tota la població vacunada“.

La gerent de l’ICS a la Catalunya Central, Anna Forcada, per la seva banda, insisteix que “per aturar aquesta pandèmia tots els dies compten. No podem deixar perdre un mes de vacunació que és clau per ajudar-nos a reprendre l’activitat habitual a partir del setembre”.

Aquesta mesura forma part de les estratègies de vacunació que està impulsant el Departament de Salut per augmentar la cobertura poblacional, que ha posat en relleu que es vol facilitar que la tornada a l’entorn eductiu, escoles, centres de formació i universitats, i els llocs de treball el mes de setembre «sigui més segura», augmentant la cobertura de la vacunació, especialment amb la variant Delta que és molt més transmissible. «Si es comença el curs amb lates cobertures vacunals s’espera poder evitar quarantenes i aïllaments que trenquen la presencialitat de les escoles, universitats i centres de treball», han concretat des del departament.

Pel que fa a les dosis de vacunes disponibles, Catalunya ha rebut aquesta setmana un total de 496.000 dosis de la vacuna Pfizer i en els propers dies arribaran 142.500 dosi de Moderna.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha subratllat que «la vacunació requereix dues dosis, separades en 3 o 4 setmanes. Si s’inicia ara, al setembre la vacuna ja haurà fet el seu efecte per protegir-nos abans començament del curs o de la tornada a la feina. El millor moment és ara».

Les darreres dues setmanes s’ha detectat una disminució en el nombre de cites prèvies, i han augmentat les persones que, tot i tenir cita, no es presenten al punt de vacunació.

Actualment a Catalunya hi ha 3.000 nous casos diaris de persones que contrauen la Covid, al voltant de 2.000 persones ingressades i 600 pacients a l'UCI, especialment entre els grups d’edat de 30 a 50 anys que encara no han estat vacunats amb la pauta completa. «Són els grups d’edat que majoritàriament estan sent ingressats ara a les UCI, i que no tenen la pauta completa de vacunació. Fem una crida a la vacunació de totes les persones d'aquestes edats encara no vacunades. La vacuna és la millor protecció», ha explicat Carmen Cabezas.

Per franges d’edat, el percentatge més baix d’immunitzats amb pauta completa correspon a les persones de 16 a 19 anys amb un 20,6%, en els de 20 a 29 anys el percentatge d’immunitzats és del 23,1%, entre 30 i 34 anys aquesta xifra puja fins a arribar al 33,8% i en el grup d’edat de 35 a 39 anys se situa en el 53,5% les persones que han rebut ja la pauta completa de vacunació.

La web vacunacovid.catsalut.gencat.cat continua activa i la decisió de poder vacunar sense cita prèvia no afecta les persones que ja tenen dia i hora per vacunar-se als punts de vacunació aquest mes d’agost.