Mitja hora després que Sant Andreu Salut comuniqués que hi havia hagut tres víctimes mortals de l'epidèmia a les seves instal·lacions durant la darrera setmana, Althaia ha donat a conèixer que hi ha hagut tres morts per covid en el mateix període, així que des de dimarts passat han perdut la vida a causa de la covid-19 als centres assistencials de Manresa sis persones que eleven la xifra acumulada de decessos hospitalaris per l'epidèmia a 451.

Althaia té hores d'ara 35 persones ingressades per covid-19, deu de les quals a l'UCI. La xifra d'ingressats és menor que la setmana passada quan hi havia 47, però es manté la pressió a l'UCI per la presència d'afectats per l'epidèmia en estat crític.

Sumats els ingressats d'Althaia i els de Sant Andreu, el total és de 48 persones que requereixen atenció hospitalària. La setmana passada eren 61.

Entre les altes que ha donat fins ara Althaia, 2.743, i les de Sant Andreu, 174, la xifra s'acosta cada dia més a les tres mil, concretament, 2.917.