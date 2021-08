Sant Andreu Salut ha comunicat que hi ha hagut 3 morts més a causa de l'epidèmia de pacients amb coronavirus ingressats a les seves instal·lacions.

Amb aquestes víctimes mortals el total s'eleva a 130, cinc dels quals des que el 14 de juliol l'Hospital de Sant Andreu va tornar a acollir pacients contagiats després de passar set setmanes sense presència del virus a les seves instal·lacions.

Hores d'ara hi ha 13 persones ingressades per covid, la setmana passada n'hi havia 14.

La informació aportada per Sant Andreu és que avui hi ha 13 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per covid-19. Dimarts passat, 3 d’agost, hi havia 14 persones ingressades.

Durant la darrera setmana:

9 persones han ingressat

7 persones tenen l’alta.

3 persones han mort.

Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 14 de juliol són: