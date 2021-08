L’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria corresponent a l’any 2021 per a la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial de la ciutat. La iniciativa es tira endavant amb la voluntat de motivar agents públics i privats a millorar l’estat de conservació, la visibilitat i la dignificació del patrimoni cultural. Segons l’Ajuntament, es tracta d’un bé compartit per tota la comunitat i un valor estratègic per a la ciutat.

Fins al 15 d’octubre, tota persona física o jurídica, particulars o entitats públiques o privades, poden presentar la seva sol·licitud telemàticament o a l’Oficina d’Activitats Econòmiques (OAE).

La convocatòria té com a objectiu subvencionar intervencions en béns catalogats i el seu entorn de protecció, i en façanes d’ambients catalogats, sempre segons el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM).

Es subvencionen les intervencions destinades a restaurar, conservar o millorar els valors patrimonials d’aquells elements que formen part de la identitat històrica de Manresa. Enguany, s’ha augmentat el percentatge de despesa subvencionable fins al 50%.

La quantia dels ajuts s'atorgarà segons els criteris de valoració establerts a les bases, que tenen en compte el nivell de protecció de l'edifici –integral, parcial, documental, ambients i fronts edificatoris—, el tipus d'intervenció –patologies greus i urgents, manteniment i conservació, reforma i rehabilitació i ampliació—, i la incidència de les actuacions –si és sobre l'espai públic i si possibiliten la visita pública i la museïtzació.

La documentació es podrà presentar de manera presencial a l'Oficina d'Activitats Econòmiques (OAE), a la plaça Major, que ara a l’estiu obre de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot presentar de forma telemàtica a través de la pàgina web de l'Ajuntament, a l’apartat de Tràmits.

Per saber si un element està protegit i en quin grau, es pot consultar el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM) a la web de l’Ajuntament.