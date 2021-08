Per la Festa Major de Manresa d’enguany, la colla castellera dels Tirallongues viurà una fita històrica. Malauradament, aquesta fita no serà recordada per fer una gran diada o per aconseguir descarregar els seus millors castells, sinó per ser el dia que tornaran actuar en públic després de més de 18 mesos d’aturada a causa de la pandèmia de covid-19.

Per aquesta ocasió els Tirallongues sortiran amb dos grups bombolla de 25 persones cadascun i amb mascareta per oferir difernts pilars i alguna sorpresa més.

Aquesta actuació tindrà lloc el dia 29 d’agost a les 12 hores del migdia al pati del Casino de Manresa.

Aquest acte tindrà un aforament limitat i amb control d’accés per a 200 persones assegudes amb cadires i amb prèvia reserva a la web de l’Ajuntament de Manresa.

El president dels Tirallongues, David Traus, ha explicat que "per a la nostra colla és molt important poder tornar a sortir a plaça i fer-nos visibles, que el públic pugui veure que malgrat tot, el món casteller està viu i que hi som presents".

Després de tants mesos "ens fa especial il·lusió poder tornar al carrer, recuperar sensacions de nou i lluir camisa per la nostra Festa Major, evidentment ens hauria agradat poder tornar amb una diada tradicional a la Plana de l’Om amb el nostre públic, però som molt conscients de la situació epidemiològica i actual".

És per aquest motiu que "els castellers ens hem preparat i assajat durant els darrers mesos amb totes les mesures restrictives del Procicat. En aquest cas agrair també al consistori tot l’esforç per trobar-nos una ubicació adient i amb totes les mesures de seguretat per als nostres castellers i públic, i així poder aconseguir realitzar aquest acte".