Prop d’un miler d’infants de Manresa reben aquest estiu ajuda municipal per a la seva alimentació que els arriba mitjançant 561 targetes repartides, que beneficiaran 900 infants, dotades de 90.000 euros per comprar menjar, i els dos àpats diaris que reben els 60 atesos als tres centres oberts de la ciutat: La Font (Grup La Font dels Capellans, 11, escala 1), Sergi Aguilera (Bernat Oller, 14-16) i La Xalesta (Grup La Balconada, carrer Comerç, 14).

L’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria d’Acció i Inclusió Social, porta a terme durant els mesos d’estiu dues accions encaminades a cobrir necessitats alimentàries i de lleure d’infants que, sense l’escola, quedaven sense beca menjador ni recursos d’oci i socialització.

La primera d’aquestes accions és el projecte de repartiment de targetes d’alimentació, que es porta a terme des del 2016 de comú acord amb les entitats socials de la ciutat.

Es tracta d’unes targetes nominals amb import limitat per l’adquisició d’aliments en un establiment determinat i que estan actives els mesos de juliol, agost i setembre. L’ajut es proporciona als infants que, durant el curs, han tingut la beca de menjador del 100% o han estat complementats per l’Ajuntament de Manresa, i que no disposen de cap altra ajuda d’aliments durant l’estiu.

Els Serveis Socials municipals determinen les persones beneficiàries, fan el control del programa i també el lliurament de les targetes, una tasca en la qual també participa Creu Roja.

La segona acció se centra en l’ampliació del casal d’estiu als centres oberts de la ciutat durant els mesos de juliol i agost, augmentant l’horari d’atenció fins a 4,50 hores, de 9 a 13.30 h. L’objectiu és continuar oferint a les famílies el suport socioeducatiu que es dona durant la resta de l’any.

Els casals estan pensats com un servei de continuació dels centres oberts que ja funcionen durant el curs, i tenen per objectiu atendre infants i adolescents en situació de risc, així com potenciar l’aprenentatge, compensar els dèficits socioeducatius que es presentin i garantir l’alimentació. Durant les 4,50 hores diàries de casal es realitzen activitats esportives, de lleure i educatives.

L’ampliació del casal d’estiu als centres oberts es du a terme amb l’ajut de la Generalitat i de la Fundació Pere Tarrés. El cost del projecte és de 45.675 euros.

Lots d’aliments d’urgència repartits per l’Ajuntament

Durant aquest mes d’agost l’Ajuntament repartirà lots d’aliments d’urgència en els casos que sigui necessari. Pel que fa a la Plataforma d’Aliments, durant el mes de juliol va repartir també els lots corresponents al mes d’agost. En l’àmbit del lleure, infants i joves de 6 a 16 anys atesos pels Serveis Socials municipals han pogut disposar d’unes beques de la Fundació Pere Tarrés i d’unes beques de la Generalitat per gaudir de colònies.