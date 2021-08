El Govern ha iniciat una campanya entre els estudiants universitaris per animar-los a vacunar-se contra la covid de cara a l’inici del curs 2021-2022 i poder garantir la màxima presencialitat a les aules. A Manresa, n’hi ha més de 2.700, segons les dades del curs 2020-2021, que segueixen titulacions oficials als dos centres universitaris de la ciutat: la FUB-UManresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, i la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa.

L’objectiu de la campanya és augmentar el percentatge de població jove que disposi de la pauta completa de vacunació abans que comenci el pròxim curs. La FUB-UManresa tenia el curs passat més de 1.800 estudiants universitaris de graus. Prop de 2.000 si s’hi sumen els de cicles formatius de grau superior i màsters. La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa tenien uns 750 estudiants.

Més presencialitat

En el cas de les universitats es podrà iniciar el curs 2021-2022 amb un màxim del 70 % de presencialitat de l’aforament autoritzat en els espais on es duguin a terme les activitats docents, segons les darreres indicacions del Procicat. Per primera vegada des de la crisi sanitària el grau de presencialitat a les classes teòriques serà clarament superior a la modalitat virtual, que fins ara era la dominant.

Les universitats van suspendre les classes presencials i van, literalment tancar, a l’inici de la pandèmia. Els estudis es van poder seguir en línia. El curs 2020-2021 es va recuperar certa presencialitat, i es va potenciar un model híbrid. També en el cas dels centres universitaris manresans. Les classes teòriques es van seguir bàsicament en línia, mentre que les pràctiques es feien als centres en grups més reduïts.

Segons el departament de Salut, és important que el col·lectiu jove torni a les aules amb la pauta completa de vacunació. Per això considera fonamental la implicació dels joves d’entre 16 i 29 anys per arribar a la immunitat de grup, minimitzar els efectes de la pandèmia i iniciar el curs acadèmic amb més seguretat.

Vacunació sense cita

El procés de vacunació que s’ha de seguir en aquesta franja d’edat és el mateix que la resta de la ciutadania. Es pot demanar cita prèvia a vacunacovidsalut.cat. Recorda que aquest agost també es pot fer sense cita prèvia a les tardes als diferents punts de vacunació.

Per fer-ho encara més fàcil, serà possible rebre la segona dosi en 4 o 5 punts establerts arreu del territori per a tota gent que estigui fora del seu domicili habitual. Tot i així Salut afirma que per contribuir al bon funcionament i organització dels punts de vacunació, una tasca complexe segons assegura, es recomana que la segona dosi s’administri al mateix lloc on s’ha posat la primera.

Actualment als joves de 16 a 29 anys se’ls administra la vacuna de Pfizer o la Moderna. La convocatòria per a la franja d’edat d’entre 20 i 29 anys es va obrir el passat 6 de juliol. Fins el 6 d’agost, 1 de cada 2 joves ja portava com a mínim una dosi, i un 20,8% tenia la pauta completa. Les xifres són molt similars pel que fa als joves d’entre 16 i 19 anys. Un 54,3% han rebut una dosi i un 18,7 % les dues. La setmana passada es va obrir la convocatòria per a nois i noies d’entre 12 i 15 anys. A la regió sanitària de la Catalunya central n’hi ha uns 20.000.

La crida a vacunar-se es fa en un moment que la petició de cites ha retrocedit a causa de les vacances. Això ha fet que Salut, igual que altres comunitats de l’estat espanyol, hagi maniobrat per vacunar el màxim de gent possible.