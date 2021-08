Fem Manresa ha demanat al govern municipal d'RERC i JxM que faci un desplegament de "mesures excepcionals" davant l'onada de calor prevista pels pròxims dies. Des de la candidatura recorden que, amb la factura de la llum batent rècords històrics, no tothom pot tenir la llar climatitzada o accedir a piscines privades, per això proposen que el govern es plantegi ampliar els horaris de les piscines municipals i que siguin gratuïtes per a les famílies que ho necessitin.

Alhora, la candidatura de les esquerres transformadores critica el que consideren uns equipaments "insuficients", en referència a la piscina exterior municipal, i detallen que la població de Manresa només disposa d'una piscina municipal d'estiu "molt petita", amb una entrada que costa de sis a set euros per dia, i que a més té funció de piscina esportiva, amb les molèsties que comporta per a l'usuari barrejar ambdues activitats. Tenint en compte, a més a més, que Manresa disposa d'uns equipaments entre 5 i 20 vegades inferiors per càpita als d'altres municipis de la comarca.

En aquesta línia la candidatura reclama una piscina pública, a l'aire lliure i a preus populars. Recuperant la idea de fer una piscina exterior flotant al parc de l’agulla, plantejada fa una dècada per la CUP, sent un equipament que, segons apunten des de Fem, moltes ciutats europees ja han instal·lat, amb un èxit remarcable, sent espais molt concorreguts i que donen una singularitat molt remarcable a la ciutat on estan ubicades.

Des de Fem Manresa també recorden que a Manresa hi ha persones que viuen al carrer i que aquestes tenen dificultats per poder trobar un espai on refugiar-se de les elevades temperatures previstes. En aquesta línia, recorden al govern que "hauria de governar per tothom, sobretot tenint en compte les persones més necessitades que no tenen opcions per garantir-se unes condicions segures en situacions extremes, que s’han vist agreujades per la pandèmia i per l’onada de calor.” I insten al govern de la ciutat a aplicar mesures al respecte.