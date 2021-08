Gairebé una de cada cinc persones que han anat els darrers dies a vacunar-se al Palau Firal de Manresa ho han fet sense demanar cita prèvia un cop es va obrir aquesta possibilitat dimarts. Salut va anunciar que es podria rebre el fàrmac sense haver demanat dia i hora prèviament, durant les tardes d’agost a tots els centres de vacunació de Catalunya, entre els quals el Palau Firal. Fins dijous, un 18,75% de les persones que van anar al centre de vacunació de Manresa ho van fer sense cita i van rebre la primera, i en alguns casos, la segona dosi del medicament.

La iniciativa també es porta a terme a l’Escorxador d’Igualada i el Sucre de Vic. A Berga, l’Hotel d’Entitats vacunarà sense cita les tardes de dilluns i en aquest cas els dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins.

De 12.00 a 2.600 vacunes

La mesura es va prendre davant la ralentització de la petició de cites que s’ha notat amb l’inici de les vacances, i per intentar accelerar la immunització de cara al setembre i a l’inici del curs escolar.

El ritme de la vacunació ha baixat a arreu. En el cas del Palau Firal, des de dilluns passat i fins aquest dijous, 2.600 persones van rebre el vaccí. Són moltes, però queden lluny de les 12.000 vacunes que es van administrar la segona setmana de juny, una xifra rècord que va coincidir amb l’arribada massiva i de forma continuada del fàrmac contra la covid. Salut va decidir aleshores obrir fins i tot el diumenge per donar resposta a la demanda. A principis de maig, quan el Palau Firal es va convertir d’una forma més estable i amb un horari regular en el centre de vacunació de tota l’àrea del Bages, la mitjana era d’unes 3.000 a la setmana

La impressió de Salut és que encara és massa d’hora per fer una valoració de la incidència que pot tenir obrir la vacunació sense haver de demanar cita prèvia. Afirmen, però, que la tendència d’aquests primers dies és positiva, segona va declarar ahir a Regió7 la directora de sector del Servei Català de la Salut, Alba Oms.

«Contínuament estem ideant estratègies per fer més fàcil la vacunació», va assegurar. En el cas de fer-ho sense cita «encara és d’hora per tenir resultats, però la tendència és positiva».

Nous perfils

Oms va destacar que el que sí que s’ha notat és que hi ha grups de gent que han aprofitat aquesta oportunitat per rebre el vaccí. Seria el cas de persones que es van saltar la cita de la segona dosi «i ara els hem recuperat». També han detectat persones que han passat la covid . Fins ara s’havien d’esperar sis mesos per rebre el vaccí. El temps d’espera s’ha reduït a dos, i alguns d’ells ja han passat pel Palau Firal.

Oms també destacava que «estem veient embarassades», un col·lectiu de la població «sobre el qual hi hem centrat molts esforços perquè es vacunin, i que fins ara eren reticents a fer-ho». Tenen un risc fins a 23 vegades més alt d’acabar ingressades per covid.

Adolescents acompanyats

La vacunació és oberta a partir dels 12 anys. Una de les franges que més preocupa i on s’hi vol incidir d’una forma especial és la dels 20 als 40 anys.

Al Palau Firal de Manresa també han pogut detectar que la majoria d’adolescents que van a rebre el fàrmac contra la covid ho fan amb cita prèvia.