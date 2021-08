El 27 d’agost i el 10 de setembre hi haurà dues sessions dels Esmorzars Modernistes, una proposta organitzada conjuntament entre la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l’Hotelet Casa Padró, que consisteix en un esmorzar a la terrassa de l’Hotelet, seguit d’una visita guiada pel modernisme manresà.

El preu és de 12 euros per persona. La reserva d’entrades es pot fer a través de la web de Manresa Turisme: www.manresaturisme.cat. La proposta està pensada tant per a turistes com per a manresans que vulguin conèixer millor la seva ciutat.