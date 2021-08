La xemeneia de l’antiga Alcoholera de Manresa, catalogada i protegida com a element del patrimoni industrial, té deficiències estructurals. Per aquest motiu s’ha tancat part de l’aparcament de l’estació d’autobusos, el més proper a la construcció. Són 32 places que estan acotades per tanques i cintes, tot i que sovint són al terra. Es tracta d’una situació que fa mesos que dura i de la qual l’Ajuntament no n’ha informat oficialment.

L’Alcoholera és a la carretera de Santpedor, a la cruïlla amb Sant Antoni Maria Claret i l’entrada a l’estació d’autobusos i la de Manresa Alta dels Ferrocarrils de la Generalitat. Tot aquest solar, deixat des de fa temps, està pendent d’un projecte per fer-hi un centenar de pisos, operació urbanística que preveu precisament mantenir dempeus la xemeneia. La promoció és a càrrec de la constructora i immobiliària Metrovacesa, que s’haurà de fer càrrec de la restauració de l’element patrimonial.

Una fàbrica de licors

La xemeneia servia per expulsar els fums de combustió de les calderes de vapor de la fàbrica de licors que hi havia. Igual que la nau industrial que hi ha just al costat, és una construcció tradicional del segle XIX i principi del XX. Té una base quadrangular, i, segons informes de patrimoni històric de Manresa, destaca per la seva esveltesa. El pas dels anys i l’abandonament li han passat factura.

La xemeneia està protegida, de forma que s’ha de preservar i així es preveu en el projecte per fer pisos en aquesta zona. També es respectarien parcialment alguns elements de la façana de la nau original de la fàbrica, que està en força mal estat. Segons els mateixos informes de patrimoni, la seva conservació està justificada atesa la seva importància històrica, sobretot pel que fa al passat industrial de la ciutat.

Qui haurà de fer l’obra perquè la xemeneia continuï dempeus sense problemes estructurals és la constructora Metrovacesa, la que assumirà el projecte per fer 100 pisos al costat de l’estació d’autobusos. Es tracta d’una iniciativa que ve de lluny. L’Ajuntament ja va donar llum verd a la promoció el 2016. Els terrenys són del Banc de Santander. Llavors es va anunciar que les obres serien imminents, però han passat 5 anys sense que no s’hagi mogut res. El 2019 l’operació urbanística va tornar a passar pel ple per a la seva aprovació definitiva.

Al principi d’aquest any un gran rètol a la façana de la nau que dona a la carretera de Santpedor anuncia la pròxima promoció de pisos, però no hi posa data.

Més pisos, menys aparcament

Segons el projecte que va aprovar l’Ajuntament, hi hauria quatre blocs de pisos i també s’alliberaria sòl per a l’espai públic. La xemeneia quedaria al mig d’una zona enjardinada.

La urbanització de tota aquesta zona, ara un gran solar envoltat per tots cantons per una tanca, suposarà l’eliminació d’una part important de les places d’aparcament del pàrquing de l’estació d’autobusos. Pertany a la Generalitat, igual que l’estació d’autobusos, però en té la concessió l’empresa de transports Castellà.

De fàbrica de licors a magatzem actualment en desús

L’edifici de l’Alcoholera Manresana es va construir al principi del segle XX. La nau principal i la xemeneia continuen dempeus. Va mantenir l’activitat fins el 1974. Va ser fundada per Baldomer Casas amb la participació del comte de Fígols, José Enrique de Olano, que tenia negocis a les explotacions de carbó de l’alt Berguedà. Es va situar a prop del baixador de tren Manresa-Berga, l’actual Manresa Alta, i va esdevenir un important centre de transport de mercaderies i també de passatgers. Quan es va tancar va servir de magatzem d’una empresa de construcció.