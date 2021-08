Senyals pintats a terra d’una forma ben visible per recordar el nou límit de velocitat. Màxim, a 30 per hora. L’Ajuntament ha començat a senyalitzar els principals carrers de la ciutat després que el maig passat entrés en vigor la nova normativa a tot l’estat. A la capital del Bages el límit a 30 és a tota la trama urbana, i només als accessos i a Bufalvent es pot anar a 50, com abans. A la imatge, la senyalització en un tram de la carretera de Vic.