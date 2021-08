A final de desembre, després de mesos de restriccions, la Generalitat va permetre als restaurants obrir en dues franges cada dia. El restaurant Gretta Gogó va decidir, en aquest moment, fer un parèntesis, tancar les portes i rumiar quin havia de ser el futur del seu restaurant. Quatre mesos d’incertesa i preocupació després de pràcticament un any patint les conseqüències de les revifades del virus.

Com aquest restaurant manresà, situat al carrer de Barcelona, en són molts els que van fer el mateix plantejament i, fins i tot, els que han hagut de tancar inesperadament i definitivament les seves portes.

Si bé és cert que veure números vermells al compte bancari i no poder fer-hi res per revertir la situació va ser el pa de cada dia de molts restauradors, ara sembla que el camí és més pla i que es comença a veure la llum al final del túnel.

Dani Amores és el propietari del restaurant Taverna 1913, a la plaça Major de Manresa. Tot i que en el seu cas van mantenir l’activitat de manera continuada sempre que els deixaven obrir i respectant les limitacions imposades, també van viure-ho amb molta ansietat. «Fa un any i mig que vivim al dia, que no podem pensar en altra cosa que no sigui treballar, treballar i treballar». I és que molts restauradors estan més tranquils perquè fa uns mesos que poden obrir ininterrompudament i la clientela hi respon bé, però alhora conviuen amb la por que, en qualsevol moment, els tornin a tancar les portes.

De la ira a la resignació

Amores recorda com de malament s’ha passat i com «les administracions ens han fet ballar el paraigua». Sent, també, un cert punt de tristesa perquè creu que moltes persones han oblidat «la mala gestió que es va fer de la situació».

I és que quan les coses tornen a funcionar amb certa normalitat, els sentiments més explosius tendeixen a apaivagar-se. Ara, i des del maig, els restaurants poden obrir des del matí fins a la nit. I tots els restauradors amb qui ha contactat aquest diari estan d’acord en una cosa: la clientela té ganes de sortir i s’adapta a qualsevol circumstància.

Ara bé, els horaris d’obertura encara no són el que eren, i el toc de queda agreuja la situació. Guillem Vilà, que regenta el restaurant i cocteleria Glaç, és dels que afirmen que fins que no es recuperi l’horari i l’aforament previ a la pandèmia, la recuperació no es podrà donar per satisfactòria al 100%.

Els efectes del nou toc de queda

En general, molts restauradors estan d’acord amb el fet que, com que ja fa uns mesos que estan acostumats a tancar abans de la una, la imposició del toc de queda no ha estat un maldecap addicional. Asun Garcia, copropietària del restaurant Las Vegas, a la plaça de Sant Domènec, diu que «nosaltres ja mantenim el tancament a les 11 de la nit que teníem des que ens van deixar obrir per fer sopars altra vegada». A més, diu que «no se’ns fa difícil perquè la gent sap que ha de marxar i ara, amb el toc de queda, encara més».

Tanmateix, hi ha restauradors que sí que han patit i força aquesta nova restricció. El Glaç, a banda de restaurant, és també cocteleria i, per tant, té una llicència d’obertura fins a les 3 de la matinada. Vilà explica que el desgavell de limitacions horàries ha provocat molt desordre al local perquè han hagut de reinventar-se per cobrir els beneficis que feien gràcies als còctels. «Per a nosaltres sí que suposaria un gran què poder obrir fins a les 3, ni que fos només a la terrassa. Part del nostre benefici surt d’aquestes hores de més, declara el gerent del local.

Un nou horari atractiu

Alguns restauradors hi han trobat certa gràcia al fet d’haver de tenir el local tancat com a màxim a la una de la nit. És el cas del restaurant El Traster. Els seus treballadors afirmen que «poder plegar a una hora decent és quelcom que ens agrada i que, en aquest cas, ens fa treballar millor». Es refereixen al fet que «els clients es planifiquen més les hores de venir a sopar i ja no es presenta ningú a les 11 de la nit volent menjar, i això s’agraeix molt».

Així doncs, si de tot se’n pot treure un punt positiu, en aquest cas seria que és molt més possible planificar bé els menús i l’organització de l’equip de treball, una idea que ratifiquen altres restauradors com Garcia i José Antonio Hernández, propietari del Gretta Gogó.

Queda clar, doncs, que les sensacions són notablement més bones ara que fa mig any. Però encara hi ha molts restauradors que no entenen per què el seu sector va estar més al punt de mira que mai. Vilà creu que «té poca lògica que s’hagin pogut fer festivals de milers de persones fins a les 6 del matí, però que, en canvi, nosaltres no puguem obrir fins a la matinada amb un espai de seguretat garantit.

També qüestiona el fet que les inspeccions no hagin jugat un paper gaire destacat. En canvi, creu que haguessin pogut ser figures crucials per a una millor gestió de la situació.

«Si en comptes de posar-nos a tots en el mateix sac haguessin enviat molts més inspectors a analitzar la situació de cada local, potser no hauríem pagat justos per pecadors». Reclamen més confiança: «Amb les inspeccions potser haguéssim pogut demostrar que la restauració és segura i que hi ha locals que realment tenim l’espai necessari per mantenir aquesta seguretat». A tot plegat., Yudaili Bagna, que treballa a la Creperia Bretona del passeig de Pere III, pensa que «les administracions han agafat una mena de mania als restaurants i ens han utilitzat tant de culpables de tot com de conillets d’índies per provar si es podien donar més o menys llibertats».

Noves inversions

Aquests mesos de tancament també han servit, en alguns casos, per emprendre nous projectes que amb el ritme de vida accelerat prepandèmic no es podien fer. Per exemple, la Taverna 1913 va adquirir, l’estiu passat, un celler per poder ampliar els seus serveis de cara al client. Amores assegura que «això ens va salvar l’any. Durant l’època de Nadal vam fer uns lots de vins que van funcionar molt bé i van permetre una bona remuntada econòmica».

En general, aquest temps de menys treball també ha servit a alguns restauradors per canviar la carta, provar coses noves o fer feines de manteniment que calien des de feia temps.

Són inversions atrevides, tenint en compte la incertesa i inestabilitat del moment, però que van suposar un «o ara o mai» per a molts restauradors, que van retrobar la motivació als seus locals gràcies a nous projectes que podran servir per fer reviure els seus negocis.

Les opinions respecte a l’ús del certificat covid divergeixen entre els diferents locals de la ciutat Fa setmanes que corre la possibilitat d’implantar l’obligatorietat de presentar un certificat de vacunació per entrar a certs establiments com, per exemple, els restaurants. Països com França i Alemanya no han dubtat a instaurar-ho i algunes regions d’Espanya com Canàries i Galícia també ho han demanat. Catalunya, però, dubta. I Manresa també. Alguns restauradors com Guillem Vilà i Yudaili Bagna, d’El Glaç i la Creperia Bretona, respectivament, creuen que no s’hauria d’implantar perquè, altra vegada, els perjudicats serien ells. A més, creuen que, mentre la vacuna sigui voluntària, s’ha de poder respectar el dret de no fer-ho i, alhora, poder gaudir de menjar fora. Altres persones no ho veuen tan mala idea. Per exemple, Asun Garcia, del restaurant Las Vegas, i Dani Amores, de la Taverna 1913, creuen que, si fos un tràmit fàcil i que no suposés més feina per als cambrers, seria una mesura segura i eficaç per accelerar la vacunació.