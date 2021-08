El dia 31 de desembre del 2020, a Manresa hi havia 26 persones de més de cent anys, de les quals 22 eren dones i 4 eren homes.

La proporció és de 5,5 dones per cada home. En percentatge, el 85% dels centenaris són dones i el 15%, homes.

La població de 60 anys i més a Manresa el 31 de desembre del 2020, segons l’Idescat, era de 20.130 persones, de les quals 11.462 dones i 8.668 homes. Aquesta població representa el 25,73% de la població total de Manresa (78.245 habitants).

Això suposa el 57% de dones i el 43% d’homes. Fins arribar al 85% de dones i el 15% d’homes centenaris, a mesura que l’edat augmenta, també ho fa el percentatge de dones.

Segons consta en l’estudi de l’Ajuntament de Manresa «Nous models d’habitatge per a persones grans», el percentatge de persones de 65 anys i més de Manresa és del 19,99%.

És un percentatge alt, tenint en compte la mitjana de Catalunya que és del 18,96%. El Bages encara té un percentatge més elevat de persones de 65 anys i més, el 20,14%, que s’explica pels nombrosos pobles petits que han vist marxar la seva població jove.

Manresa té l’índex d’envelliment inferior a la mitjana catalana, però els de sobreenvelliment i dependència són superiors.

Menys envellida

L’índex d’envelliment posa en relació la població de 65 anys i més amb la població de menys de 15 anys i permet comparar aquests dos grups de població.

A Manresa, l’índex d’envelliment és de 121,9, que ens indica que per cada 100 joves de menys de 15 anys hi ha 121 persones de 65 anys i més.

En comparació amb la mitjana de Catalunya aquest índex és lleugerament inferior, ja que a Catalunya per cada 100 joves de menys de 15 anys hi ha 124 persones de 65 anys i més. El Bages mostra un índex alt (128,1) superior al de Manresa i al de Catalunya.

L’índex de sobreenvelliment posa en relació les persones de 85 anys i més amb les persones de 65 anys i més. En aquest cas, l’índex de sobreenvelliment de Manresa és de 19,9, que indica que per cada 100 persones de 65 anys i més hi ha 19 persones de 85 anys i més. En aquest cas, l’índex de sobreenvelliment és similar al del Bages (19,3) i superior al de Catalunya (17,1).

L’índex de dependència de la gent gran posa en relació la població de 65 anys i més amb la població de 15 a 64 anys, és a dir, compara quantes persones en edat activa sustenten persones grans en edat no activa. L’índex de dependència de gent gran a Manresa és de 31,4, que indica que per cada 100 persones en edat activa (de 15 a 64 anys) hi ha 31 persones grans en edat no activa. Aquest índex també es mostra similar al del Bages (31,4) i per sobre de la mitja de Catalunya (28,8).

Dependència

Per acabar, l’índex de dependència global posa en relació la població activa i la no activa, i mesura la càrrega que representa la població en edat potencialment inactiva.

La població activa (de 14 a 65 anys) sustenta econòmicament la no activa (de menys de 15 anys i de 65 anys i més).

Aquest índex a Manresa és de 57,2, que indica que per cada 100 persones de població activa, n’hi ha 57 de població no activa. Aquest índex és superior al del Bages (55,9) i al de Catalunya (52,0).

De la població de més de 60 anys a Manresa, el 74% correspon a la franja de fins a 79 anys i el 26% restant és de més de 79 anys.

Al Bages, la població de 60 anys i més el 31 de desembre del 2020, segons l’Idescat, era de 47.362 persones, de les quals 26.251 dones i 21.111 homes. Aquesta població representa el 26,23% de la població total del Bages (180.575 habitants).

El Bages té una població encara més envellida que la de Manresa. Centra la seva població gran en les franges d’edat d’entre els 60 i els 79 anys (74,9%).