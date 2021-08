El projecte d’instal·lació de caixes niu es va iniciar l’any 2017 amb l’objectiu d’afavorir la reproducció d’ocells insectívors i combatre la processionària del pi. Aquell primer any només sis caixes niu van ser ocupades pels ocells; el 2018 ja en van ser 16; el 2019 en van ser 27 i, l’any passat, es va arribar a les 37.

Actualment hi ha caixes niu instal·lades a diferents zones de la ciutat: al parc del Cardener, al turó de Puigberenguer, la Balconada, al parc de Puigterrà i a Cal Gravat. A més, aquest any s’ha instal·lat les primeres caixes niu per a ratpenats.

L’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de Ciutat Verda, ha ampliat el projecte de les caixes niu amb tallers adreçats als centres escolars de la ciutat per explicar la iniciativa. Les sessions es van fer a les escoles Puigberenguer i Valldaura i van ser conduïdes per l’ornitòleg Marc Illa. Hi van participar més de 160 alumnes i es preveu que l’any que ve se’n puguin fer més.

Els tallers van permetre als escolars aprendre informacions d’interès de la vida i la reproducció dels ocells, observar restes d’antics nius d’espècies diferents i visualitzar ous o pollets a les caixes niu.

Les sessions s’inclouen dins el projecte d’instal·lació de caixes niu de la unitat de Parcs i Jardins de l’Ajuntament, que té per objectiu afavorir la biodiversitat i potenciar la població d’ocells.

Cada any, l’ornitòleg Marc Illa Llobet fa el seguiment de les caixes niu del territori, a més d’elaborar un informe complet amb el nombre de caixes niu i altres dades d’interès. L’acord es va ampliar per tal d’incloure-hi tallers de divulgació a les escoles.

A banda de les activitats a les escoles, també s’han fet tallers ambientals a la Festa del Riu 2021: tallers d’anellament d’ocells i d’inspecció del riu Cardener i bosc de ribera del Cardener, i el taller «Nidari: L’herbolari planetari». En total, hi van participar 107 persones, a més de les famílies que van poder gaudir de les audioguies dels contes.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha explicat que jornades i tallers com aquests permeten que la ciutadania s’apropi més a la natura i augmenti la seva consciència ambiental. Segons Huguet, els tallers ajuden els infants a conèixer millor la fauna que els envolta, «cosa que facilita que gaudeixin més de les passejades per les zones verdes, les valorin encara més i s’impliquin en la conservació de la natura».