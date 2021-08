El parc del Cardener és una zona natural a la vora del riu que ha guanyat importància des del començament de la pandèmia. La majoria de gent hi va principalment a fer esport o a passejar el gos. Des que el parc es va arreglar i condicionar per als visitants, i per les mesures de distanciament social per la covid-19, l’espai ha tingut un increment de persones que hi acudeixen diàriament.

Arran de la pandèmia, la gent va tendir a buscar espais naturals per allunyar-se de les aglomeracions dels centres urbans. Després del confinament, les localitats rurals, els parcs i les zones verdes a prop de la ciutat, com el parc del Cardener, van tenir un augment de visitants. En aquesta direcció apunta Laura Grifé, una usuària d’aquest parc que explica que «vinc a fer esport dos cops per setmana, des de fa un parell d’anys». Creu que el lloc és més conegut des que va arribar la pandèmia. A més, li agrada que els camins estiguin arreglats, que hi hagi ombra i que sigui a prop del nucli urbà. Però considera que a la vora dels camins «li falta una mica de manteniment».

Les vies principals estan netes, no s’hi troben gaires envasos i plàstics, hi ha alguns bancs on la gent pot seure, i també hi ha fonts i papereres a dins del parc. Les zones de ribera del Cardener són paratges naturals accessibles i amb esplanades grans, on la gent que té gossos troba un espai idoni per poder passejar i jugar amb ells. Persones com Ivan Jiménez, que és un usuari assidu del parc. Tal com ell indica, «vinc cada dia una hora a passejar el gos», i afegeix que li agrada perquè és un lloc gran per poder llançar-li la pilota o branques petites, i a més li queda a prop de casa.

També hi ha gent que comparteix l’esport amb el seu animal de companyia, com és el cas de Joan Casas, que explica que va al parc del Cardener perquè viu al costat i hi pot anar a córrer amb el seu gos tranquil·lament. El parc, a més, té força vegetació fora dels camins principals. En aquest sentit es queixa Ramon Canet, que explica que hi va quasi cada dia, i diu que el parc està força bé, però que no li agraden les plantes de la vora dels camins. «El parc podria estar una miqueta més arreglat, podrien retallar millor les herbes i la gespa de les esplanades», diu.

El parc del Cardener rep persones a qui els agrada caminar en espais més naturals, fora dels nuclis urbans i plens de gent. Aquest indret ofereix la possibilitat als usuaris de caminar per camins de terra plans i amb pocs sots. És un lloc idoni per anar-hi a passejar tranquil·lament. Maria González, que és de Barcelona, explica que només hi ha estat un parell de vegades, però que «seguiré venint-hi, és un lloc molt maco per passejar i està força net», diu. No obstant això, creu que li fan falta alguns bancs més.

També coincideix amb la netedat Miriam Matas, que ha visitat el parc per primera vegada. Explica que «des del cotxe, quan vaig cap a casa, veig que hi ha gent passejant, i sempre penso que hi he d’anar un dia, i al final avui he vingut». La seva primera impressió ha estat que és un espai molt net, amb camins amples i amb ombra, i destaca positivament els cartells d’informació que hi ha arreu del camí. «Tornaré a venir», diu.