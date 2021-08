La Comissió de la Pubilla i Hereu de l’Agrupació Cultural del Bages informa que hi ha hagut un canvi del dia de l’examen als candidats i candidates a hereu i pubilla per no coincidir amb els actes de la festa major. Estaven convocats el diumenge 29 d’agost a les 11 del matí i la prova s’ha traslladat al dissabte 28 d’agost, a 2/4 de 5 de la tarda. Es farà al lloc previst, al local de l’Agrupació Cultural del Bages, al carrer de Talamanca, 15, baixos, entitat que fa la convocatòria juntament amb la regidoria de Cultura de l’Ajuntament.

Els hereus i pubilles potencials han d’estar empadronats a Manresa com a residents des de fa 5 anys com a mínim; han de ser solters i tenir entre 17 i 23 anys.

Les candidatures es poden presentar a les oficines de Cultura de l’Ajuntament (Passeig de Pere III, 27 ), al local de l’Agrupació Cultural del Bages , a pubillatgedemanresa@gmail.com i al 659 997 855.

L’actual pubilla i hereu són Mireia Sánchez Pons i Adrià Hervàs Delgado, que ho són des del 2019 perquè l’any passat no es va convocar el concurs per rellevar-los a causa de la pandèmia.