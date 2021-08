La bona acollida de la proposta turística Esmorzars modernistes, que la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l’Hotelet Casa Padró van estrenar l’any passat, els va animar a repetir edició enguany. L’èxit s’ha reeditat i ja fa dies que les localitats -amb un màxim de 10 persones per sessió per respectar les mesures de seguretat anticovid- per als dies 23 de juliol, 27 d’agost i 10 de setembre s’han exhaurit, de manera que les persones interessades a participar-hi han entrat en una llista d’espera per si hi ha alguna cancel·lació. De moment, no hi ha previst organitzar noves sessions.

La proposta inclou un esmorzar a la terrassa de l’Hotelet i una visita guiada pel modernisme de Manresa i dura unes dues hores i mitja. L’inici és a les 10 del matí al terrat de l’Hotelet Casa Padró i finalitza a 2/4 d’1 del migdia a la Seu. Costa 12 euros per persona.