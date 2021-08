El Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans, la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa han retret a l’Ajuntament poca objectivitat a l’hora d’encomanar l’informe sobre la idoneïtat o no de l’afectació en la residència de la Font dels Capellans de la construcció de l’avinguda dels Països Catalans i la prolongació del carrer de Granollers.

Com va informar Regió7 (vegeu edició de divendres passat), l’informe dels serveis tècnics municipals, fruit d’un acord de ple del febrer passat, considera que l’afectació al jardí de la residència de la Font, de la qual tant es lamenten les entitats de gent gran fa mesos, és imprescindible per garantir la connectivitat del sector.

Del que es queixen les entitats contràries és del fet que aquest informe l’hagin fet els serveis tècnics municipals. Consideren que «el més honest hauria estat encarregar-lo a uns tècnics imparcials sense cap implicació directa en el projecte. Evidentment, els tècnics municipals no van dictaminar un informe contradient-se. Van ratificar el projecte que ells mateixos havien dissenyat. El seu projecte», fan notar. Afegeixen que «els tècnics municipals no sempre tenen la raó. No tenen la veritat absoluta. A Manresa tenim uns quants exemples de projectes urbanístics que en el seu dia van haver de modificar-se perquè una vegada executats no funcionaven».

Recalquen que l’informe tècnic «recorda que s’està complint amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat l’any 2017. Cal recordar, però, que el POUM de l’any 1997 ja contemplava noves connexions viàries en aquell sector i es respectava en la seva totalitat el solar de la residència sense produir-se cap afectació urbanística. Quan va modificar-se el POUM no es va comunicar a les persones directament afectades (familiars dels residents i usuaris del Casal) els canvis efectuats en el planejament i que comportaven l’actual afectació al jardí de l’equipament. D’haver-ne tingut coneixement s’haurien presentat al·legacions i s’hauria impugnat la proposta», puntualitzen.

Dos tipus d’interès públic

Insisteixen que «a Manresa hi ha força exemples que quan a l’Ajuntament li ha convingut ha procedit a efectuar modificacions puntuals en el POUM. La modificació que proposem no suposarà cap retard en les obres que s’estan executant a l’avinguda dels Països Catalans. Només sol·licitem la congelació de la connexió fins arribar a un acord que eviti l’afectació a la residència».

Agafen les paraules de l’Ajuntament i dels tècnics municipals, segons els quals la nova connexió viària és «d’interès públic», per afirmar que «les entitats que ens oposem al projecte considerem d’interès públic la qualitat de vida i el benestar de les persones».

Una consulta ciutadana

Les tres entitats recorden que, degut a les discrepàncies amb el govern municipal (ERC i Junts x Manresa) sobre aquest tema, «hem sol·licitat una consulta popular referendària per tal que els ciutadans i les ciutadanes puguin expressar la seva opinió i puguin decidir el futur del jardí de la residència», tenint en compte que «és un instrument de participació directa tal com queda recollit en el reglament de participació ciutadana de Manresa».

Les tres entitats (el Casal, la Plataforma i la FAVM) «fa tres setmanes que vam registrar una instància a l’Ajuntament sol·licitant la convocatòria de la consulta ciutadana i fins el dia d’avui no hem rebut cap resposta. A l’equip de govern municipal tot sovint li agrada parlar de la importància de la participació ciutadana en els afers públics de la ciutat. Ara té l’oportunitat de demostrar amb fets i no només amb paraules que creu amb el que predica. Així, doncs, tot depèn de la voluntat política per escoltar a la ciutadania».