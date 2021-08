L’agost no dona treva. La pressió assistencial a nivell hospitalari a causa de la covid es manté estable a Manresa, sense alts ni baixos. A més a més tres persones han mort l’última setmana a causa de la malaltia infecciosa als centres sanitaris de la capital del Bages. Dues a l’Hospital de Sant Andreu i una al de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia.

És la cinquena setmana seguida que hi ha defuncions per la malaltia després que a les sis anteriors, des de principis de juny fins a mitjans de juliol, no n’hi hagués cap. Una dada més i significativa: els mesos de juny, juliol i agost de l’any passat hi van haver tres morts als hospitals de Manresa. Aquest any, durant el mateix període de temps, ja n’hi ha hagut 15. En aquesta cinquena onada de la pandèmia s’han produït 17 defuncions en total. Des de l’inici de la crisi sanitària el març de l’any passat, 454 persones han mort per covid als hospitals de la capital del Bages.

La covid no retrocedeix. O ho fa molt més lentament del que seria desitjable, segons el nombre d’ingressats als hospitals de Manresa. Ahir hi havia 48 persones afectades per la covid, la mateixa xifra que la setmana passada. A l’Hospital de Sant Joan de Déu hi havia 37 pacients afectats per la covid. Són dos més que no pas la setmana anterior, tot i que també s’ha de fer notar que són 10 menys que l’anterior, la primera d’agost. D’aquests 37 persones, 9 són a l’UCI en estat greu, una menys que la setmana abans.

A Sant Andreu hi havia ahir 11 persones a la unitat d’aïllament per covid. En aquest cas són dues menys que no pas la setmana passada. En total, els 48 pacients esmentats. No és la xifra més alta d’aquest estiu. La setmana del 27 de juliol n’hi havia 52, i la primera d’agost eren 61.

El pic màxim d’ingressos els darrers mesos va ser a mitjans de maig. En aquells moments van arribar a estar ingressades 87 persones, 81 d’elles a Sant Joan de Déu i 6 a Sant Andreu. A partir de llavors va baixar la corba fins arribar a tres persones ingressades la darrera setmana de juny i tres, també, la primera de juliol. Aquí es va acabar la treva. D’una setmana a l’altre es va passar dels tres ingressats als 26 el passat 13 de juliol. La setmana seguent serien 39; 52 la del 27 de juliol; 61 la primera d’agost i 48 les dues últimes.

Comparat amb l’any passat aquest estiu no ha estat benèvol. 21 persones estaven ingressades el juny de l’any passat als hospitals de Manresa, la majoria al de Sant Joan de Déu. A partir d’aquí i durant els mesos de juny, juliol i agost, el nombre de pacients als centres hospitalaris va oscil·lar entre 9 i 15 a finals d’agost. No va ser fins a l’octubre que es van tornar a incrementar.

Pel que fa a les altes, a Sant Joan de Déu se n’han donat 38 l’última setmana. Sumades a les que hi ha hagut des de l’inici de la crisi sanitària fan un total de 2.781. A l’Hospital de Sant Andreu n’han donat 5, i en total suposen 179. Entre un hospital i altre hi ha hagut 2.960 altes des del començament de la pandèmia de persones que han estat hospitalitzades i que han superat la covid.