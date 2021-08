A diferència de l’any passat, enguany l’Ajuntament editarà un programa de mà dels actes de la festa major. El començarà a repartir a partir d’avui per les bústies de la ciutat. En total, se’n repartiran 40.000, que es completaran amb la penjada de banderoles i de cartells a carrers de la ciutat. Demà, a partir de les 9 del matí, ja es podran comprar les entrades.

L’any passat només es va poder consultar el programa virtualment perquè no es va fer l’edició en paper per la pandèmia.

La Festa Major de Manresa, que tindrà lloc del 26 al 30 d’agost, té un caràcter popular i els seus actes són sempre gratuïts. Malgrat això, enguany, en els actes que organitza l’Ajuntament, s’ha decidit fer pagar 1 euro per entrada per evitar l’estampa de cadires buides que es va veure en alguns actes de l’any passat. El protocol covid obliga a habilitar recintes tancats, amb control d’aforament, i amb reserva prèvia d’entrades. Els espectacles que organitzen les entitats (els de foc a La Salle i els de la plaça Porxada) seran gratuïts.

Nou espais de festa

La Festa Major de Manresa, com es va informar en la presentació, repeteix el model de l’any passat. A banda d’espais com l’Anònima, el Casino i la Porxada, enguany s’inclou el Parc de Can Font, els exteriors del Palau Firal i el camp de futbol de La Salle.

En la que serà la segona festa major en pandèmia, l’Ajuntament torna a apostar pels espais a l’aire lliure —amb control d’aforament i distàncies— i per un format concentrat al llarg de cinc dies. Com l’any passat, no hi haurà ni Correaigua ni Correfoc, però es farà un espectacle de foc i una Moscada Infantil adaptada, i es repetirà el castell de focs des de dos punts de Manresa per mirar de casa , amb un esclat final repartit per diverses terrasses de la ciutat.

Pel que fa a la música, Buhos, Ítaca Band, Lildami, 31FAM, Meritxell Neddermann, Salva Racero, Sara Roy o Manel Camp seran alguns dels caps d’un cartell que també inclou artistes locals.

La festa gran de Manresa està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, l’Associació Manresa de Festa, i en aquesta edició per Guixés Energia i BBVA, com a patrocinadors principals.

Les entrades es podran comprar a https://web.lafestamajor.cat/. L’Ajuntament farà pagar un euro per evitar cadires buides.