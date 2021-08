Les petites millores anunciades per l’Ajuntament a l’entorn de la Cova per millorar-hi la mobilitat tot just han començat però ja hi ha un resultat visible. A diferència del que era habitual, l’esplanada que hi ha davant l’entrada al santuari i el perímetre del monument no estan plens de cotxes. Ahir al matí n’hi havia cinc de mal comptats. Habitualment n’eren desenes.

Les primeres obres que s’han fet han consistit a renovar el ferm de l’esplanada davant del santuari, on s’ha executat una calçada única i s’han eliminant els aparcaments. En aquest punt també s’han posat nous els plafons amb informació de la Cova i de la petjada que va deixar sant Ignasi a Manresa durant la seva estada d’onze mesos, de la qual en farà 500 anys el 2022. D’aquí venen les millores a l’entorn de la Cova.

També s’ha repintat el pas per als vianants al santuari, on el color groc ha rellevat el salmó que hi havia fins ara, que estava molt deteriorat. Alhora, s’ha sanejat el mur nord-est amb l’eliminació de les herbes i arbustos que hi havien proliferat amb els anys.

Quant als temes de mobilitat, de moment no s’hi ha fet res, de manera que el camí continua obert al trànsit de vehicles fins dalt. En aquest sentit, els canvis anunciats per l’Ajuntament, que hi destina un total de 65.000 euros, inclouen restringir el pas de vehicles procedents de la via de Sant Ignasi (llevat dels que vagin al centre d’espiritualitat). Per aquest motiu, s’instal·larà un panell electrònic a l’entrada de Manresa pel Pont Vell on s’indicarà en temps real la capacitat de tres aparcaments municipals per tal que hi puguin aparcar: Quatre Cantons, La Seu Centre (plaça de la Reforma) i Centre Històric.

Els autobusos sí que podran accedir fins al santuari, però només ho podran fer per deixar-hi els visitants. Tot seguit, hauran d’anar a aparcar al lloc reservat per a autobusos que hi ha al Passeig del Riu o al Congost, fins que els hagin d’anar a recollir a la Cova. No hi ha previst tancar el trànsit de baixada des de les Escodines. Ahir al matí van passar més cotxes pel Camí de la Cova de baixada que no pas de pujada.