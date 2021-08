Les guarderies canines acostumen a estar situades als afores de les ciutats però, des del mes passat, Manresa disposa d’un d’aquests establiments al centre urbà. El nou negoci, Can Belfos, és alhora guarderia i perruqueria canina. El servei de guarderia pot acollir fins a cinc gossos, que s’hi poden deixar per hores o tot el dia. Es troba al carrer del Pare Clotet, a tocar de l’estació d’autobusos.

Pel que fa a la guarderia de Can Belfos, la seva propietària, Pilar Ibáñez, explica que quan té els gossos una jornada sencera els passeja tres cops al dia. A més a més, a l’interior de l’establiment «poden socialitzar amb altres gossos i fer exercici», comenta.

Ibáñez ha insonoritzat la zona de guarderia i hi ha fet reformes perquè hi hagi ventilació natural. El preu del servei de guarderia va dels sis euros per una hora als doscents vint-i-cinc per deu dies.

L’empresària explica que li agradaria que Manresa tingués més espais per a gossos i que aquests poguessin entrar en més llocs, igual que en altres països.

A la perruqueria utilitza productes naturals especialment pensats per als animals amb problemes a la pell o amb al·lèrgies. Fa notar que «per a mi aquesta botiga no és un negoci, és un propòsit a la vida. Jo era administrativa i podia haver seguit així tranquil·lament». Va decidir fer aquest pas pel seu gos Baxter, que patia problemes a la pell. «El portava a la perruqueria i tornava amb otitis; per això vaig estudiar perruqueria canina, per veure què podia fer per ell».

A Manresa i al seu entorn hi ha altres establiments on es poden deixar els quissos, però estan situats lluny del centre.

El nom del local inclou les paraules «belfos», que és el nom en castellà dels llavis dels gossos, i «can», per jugar amb el mot per dir gos en castellà, que també és un terme català per referir-se a la casa d’algú, «com Can Roca», diu.