Els dilluns, dimecres i dijous, de 9 del matí a 8 del vespre, es pot donar sang i també plasma a la seu fixa del Banc de Sang que hi ha a l’Hospital Sant Joan de Déu. Aquest mes no tanca, a diferència d’altres estius en què sí que ho feia. Per reservar hora es pot fer la web donarsang.gencat.cat.

Des del començament de l’estiu, a nivell de tot Catalunya, gràcies a les 19.800 persones que han donat sang, s’han pogut satisfer les necessitats dels malalts en tot moment. No obstant això, cal mantenir el ritme de donacions durant aquesta segona quinzena d’agost, ja que la sang té una durada limitada. Un dels components que hi ha a la sang són les plaquetes i aquestes caduquen al cap de cinc dies i no es poden ni guardar ni congelar. El seu ús és imprescindible en malalts de càncer i per això, diàriament, se n’ha d’assegurar la seva existència.