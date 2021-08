Al passeig de Pere III de Manresa, a l’alçada de plaça Espanya, hi ha un pas de vianants sense sentit. Es tracta del que hi ha a prop del nou ascensor que salva el desnivell amb el carrer Circumval·lació. Al cantó més proper a l’elevador, la vorera s’ha rebaixat per poder accedir sense problemes al pas de vianants. Però a l’altra cantó dona directament al parterre de plaça Espanya, on hi ha plantats plataners. Un obstacle que qui fa servir el pas de vianants ha de salvar. La imatge i la situació és grotesca tot i que hi haurà qui digui que en una futura remodelació de plaça Espanya mitja feina ja estaria feta.

Amb la construcció de l’elevador es va eixamplar la vorera que hi ha al seu davant per fer més còmode l’accés i el trànsit de vianants. L’ascensor es va estrenar el passat mes de maig, i permet salvar un desnivell de sis metres.