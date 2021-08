La desaparició de CDC també ha suposat la desaparició de l'històric local que va comprar al carrer d'Alfons XII de Manresa els anys 90, que fins fa un parell de setmanes ocupava el PDECat, partit hereu dels convergents. L'administrador dels béns de Convergència posarà a concurs el local i això ha suposat que n'hagi de marxar el PDECat, que ja ha despenjat el cartell de la façana fa dies -no van fer cap fotografia del moment tot i el seu interès dins de la biografia del partit- i, com han confirmat a aquest diari el seu president, David Bonvehí, i la presidenta comarcal i membre de la direcció executiva nacional, Ivet Castaño, buscarà un nou local a Manresa.

Per als dos polítics, la marxa del carrer d'Alfons XII suposarà una oportunitat per tancar una etapa i obrir-ne una altra.

Bonvehí ha destacat que en cap cas no els han fet fora sinó que la marxa del PDECat és la conseqüència natural del procés de desaparició de CDC i, per tant, de la liquidació del seu patrimoni, inclòs l'esmentat local. Ha explicat que "ja fa un any que està en marxa. El jutjat ha fet el repartiment de les propietats i l’administrador ens va informar abans de l’estiu que el local aniria a concurs".

Castaño recorda que al principi de tot (a mitjans dels anys 90) CDC va estar de lloguer al local de l'Alfons XII abans de comprar-lo. Entre una cosa i l'altra, ha estat seu política durant més de 20 anys (i no quinze com havíem informat per error segons la informació aportada pel PDECat). "Feia temps que sabíem que n'havíem de marxar perquè és de Convergència i el concurs ha de començar un dia d’aquests". Com Bonvehí, Castaño remarca que, per tant, en cap cas no els han fet fora i que, de fet, si ho volguessin, podrien concursar per quedar-se'l, però que té molts inconvenients, com que "és enorme, a nivell d'Internet hi ha problemes i el tema de l'aparcament és molt complicat", amb la qual cosa han preferit marxar a un altre lloc. "Buscarem un nou local per a l'època que ens ve. Fa temps que ho havíem d'haver fet". Fins ara, "ens el deixaven i ho anàvem pagant tot però arriba el moment que s'ha de posar a concurs i no ens interessa quedar-nos-el".

Per trobar la seva nova casa "parlarem amb la militància. Ho farem sense pressa i pensarem molt bé la zona a on anem", tenint en compte que el local del PDECat a Manresa també ho era de la vegueria de la Catalunya Central i "hi havia molt moviment", apunta. Insisteix en la idea que és la manera d'obrir una nova etapa.

Durant els anys en què han funcionat com a seu política, els baixos del carrer d'Alfons XII número 13 han passat de ser la seu de CDC amb i sense Unió (CiU va desaparèixer quan Convergència i Unió van trencar arran de Junts pel Sí, el 2015), a la del PDECat. Tot sovint ha patit bretolades, com el llançament de pintura a la façana i guixades, tal com mostra la foto inferior.

Segons informació aportada per un veterà de CiU desvinculat del partit des del moment que Convergència va partir peres amb Unió, el local es va comprar al propietari d'Electrodomèstics Márquez. A finals dels anys 90 hi van estar dos o tres anys de lloguer i després CDC el va comprar de cop i el partit a Manresa i a la comarca va anar pagant una quota anual que, segons aquesta font, encara abonaven fins fa quatre dies, abans que el deute de CiU assumit pel CDC i el cas Palau obliguessin Convergència a despendre's de la trentena de seus que tenia a Catalunya, entre les quals la de Manresa.