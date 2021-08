Des d’avui a les 9 del matí es poden reservar les localitats per assistir als actes de la Festa Major de Manresa, que tindrà lloc del 26 al 30 d’agost. Es pot fer a través de la web de la festa. No tothom té accés a Internet per tramitar-ho, però. En aquest cas, ho poden fer presencialment a l’Oficina de Turisme a partir de les 10 del matí.

D’entrada, l’Ajuntament no va preveure una alternativa per a qui vulgui entrades i no tingui mitjans per reserva-les on-line. Ahir, demanat per aquest diari, va informar que es podrà fer a través de l’Oficina de Turisme, a la plaça Major, que obre de dimarts a dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda, i els dilluns, diumenges i festius, de 10 a 2.

Enguany, s’ha decidit fer pagar un euro per entrada, en el cas dels actes organitzats per l’Ajuntament -els organitzats per les entitats són gratuïts- per evitar l’estampa de cadires buides que es va produir l’any passat. Aleshores, la reserva prèvia, obligada pel protocol covid, va ser gratuïta en tots els actes i hi va haver persones que, després de fer la reserva, no hi van assistir ni tampoc no es van preocupar d’avisar que no hi anirien, la qual cosa va provocar que hi hagués ciutadans que es quedessin fora d’alguns espectacles, mentre a dins hi havia cadires buides.

D’altra banda, ahir es van començar a repartir per les bústies de Manresa els 40.000 programes de mà que s’han editat.

La segona festa major en el context de la pandèmia per la covid repetirà la fórmula de l’any passat i, com aleshores, durarà la meitat de dies del que és habitual en un any normal.