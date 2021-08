En menys de dues hores es van esgotar, ahir, les entrades de la Festa Major de Manresa per poder veure el doble concert dels grups Buhos i Quinto Carajillo, així com també la de l’actuació d’El Pot Petit per a públic familiar. Pocs minuts després tampoc ja no en quedaven pel concert de 31 FAM. Són les entrades que més ràpidament es van exhaurir un cop va entrar en funcionament la web de reserva de localitats, que en un primer moment es va col·lapsar. A mitja tarda es va penjar el cartell d’entrades exhaurides als dos espectacles de Xàldiga: la Moscada Infantil i el «Foc a la covid», que se celebraran a La Salle.

Els actes de la festa major són gratuïts però enguany es fa pagar el preu simbòlic d’un euro per comprometre mínimament a la gent a assistir-hi. Com a l’edició de l’any passat, tots els actes tenen un aforament limitat a causa de l’emergència sanitària, i s’ha de reservar entrada prèviament.

S’havia anunciat que la reserva d’entrades es posaria en marxa el dia 19 a partir de les 9 del matí. Però a aquesta hora la pàgina web.lafestamajor.cat no responia degut a la gran demanda, segons va anunciar el mateix consistori. Tan sols oferia la possibilitat de descarregar el programa oficial. Però res més.

Plataforma alternativa

Això va fer que minuts després l’Ajuntament de Manresa anunciés a través de les xarxes socials que s’obria una nova plataforma alternativa per reservar tiquets, a més a més de l’oficial, que continuava sense anar. Les reserves es van anar desencallant a poc a poc, però tan sols els primers que hi van poder accedir van aconseguir reserves per Buhos o El Pot Petit, dues de les propostes més cridaneres de la festa major d’enguany.

En tots dos casos els concerts se celebraran a l’exterior del Palau Firal. És un dels nous escenaris de la festa major. S’hi ha afegit per dur-hi a terme els concerts tenint en compte que l’espai va funcionar i va donar un bon resultats amb el festival Vibra del passat juny i juliol. Funcionarà igual que aleshores: amb el públic assegut, mascareta obligatòria i distància de seguretat. En aquest cas l’aforament serà de 950 persones.

A mesura que va anar avançant el dia, altres propostes de la Festa Major de Manresa van penjar el cartell de localitats exhaurides. És el cas de l’esmentat grup 31 FAM i l’espectacle del duo acrobàtic argentí Bozzà que es representarà dissabte a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre al pati del Casino, i el concert Combos de jazz de Manel Camp, que en aquest cas estrenarà un nou emplaçament: el parc de Can Font.

Camp, al migdia, ja només tenia 10 entrades lliures que es van acabar d’esgotar a primera hora de la tarda. Al Casino, que concentra bàsicament espectacles familiars, l’aforament és de 198 persones, mentre que a Can Font hi haurà una capacitat per a 209.

Ritme de reserves

Hi havia altres actes programats per la Festa major de Manresa que ahir, primer dia de reservad’entrades, pràcticament s’havien exhaurit. És el cas del primer dels dos concerts que l’orquestra Els Montgrins oferirà al pati de l’Anònima el divendres 27 d’agost a la tarda o la trobada de bateries del dissabte a la tarda també a l’Anònima. Ahir a la tarda ja hi havia més de mig aforament ple. El pati de l’Anònima ja es va fer servir l’any passat.Té una capacitat per a 336 espectadors i també acollirà el concert de 31FAM, pel qual ja no hi ha entrades.

«Foc a la covid»

«Foc a la covid» és el títol de l’espectacle de llum i foc que Xàldiga ha preparat per la festa major d’enguany, que igual que l’any passat no tindrà correfoc a causa de l’emergència sanitària. Ha generat interès. Tant que a primera hora de la tarda ja no hi havia localitats. Serà al camp de futbol de La Salle davant 833 persones.