La Comissió 11 de Setembre (ANC, Consell per la República, CUP, ERC, Fundació Independència i Progrés, Junts per Catalunya, Òmnium Bages-Moianès i PDCAT) està preparant la 13a edició de la Marxa de Torxes per la República a Manresa. El parlament de l’acte serà a càrrec de Núria Cadenes Alabèrnia, periodista i escriptora, autora de la novel·la-documental sobre l’assassinat de Guillem Agulló. Júlia Martín, membre de Bages pels Drets Civils i una de les 3.000 persones encausades, llegirà el manifest unitari, en representació del col·lectiu.

A primers de setembre es farà públic el recorregut de la marxa i la participació d’entitats de cultura popular, que s’adaptarà a les exigències sanitàries del moment.